Хлеб, приобретённый в местных магазинах, всё чаще стал разочаровывать горожан.

Напомним, что в конце октября на новокузнецком хлебокомбинате № 1 произошёл пожар, после чего в Новокузнецке возникли перебои с поставками хлеба фирмы «Беляевские продукты».

Однако на прошлой неделе выездная комиссия постановила, что дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в городе нет, а цены остались на прежнем уровне.

Вот только качество хлеба перестало радовать горожан. В группе во «ВКонтакте» сразу несколько новокузнечан пожаловались на качество продукции.

Новокузнечанка Александра Я. Выложила фотографии глеба «Дарницкого». На фото видно, что хлебной массе находится тёмное пятно, которые автор фотографии приняла за отходы жизнедеятельности грызунов.

Другие же пользователи в комментариях высказали иные предположения.

«Это просто тесто либо старое попалось, либо где-то тесто мешали с грязью, это просто неправильное обращение с тестом», — написали в комментариях.

Кто-то посчитал, что это просто плесень. Хотя автор фотографии утверждает, что хлеб свежий, но бирку с датой не показала.

Некоторые новокузнечане встали на защиту «Беляевских продуктов», заявив, что их хлеб один из самых вкусных в городе, а подобные фото — провокация.

Но как оказалось, подобные «сюрпризы» новокузнечане периодически встречают, покупая хлеб. Например, вот такую воздушную булку купила в Новокузнецке Александра Ш.