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Новокузнечане возмущены качеством хлеба

Сегодня 10:20
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Хлеб, приобретённый в местных магазинах, всё чаще стал разочаровывать горожан.

Напомним, что в конце октября на новокузнецком хлебокомбинате № 1 произошёл пожар, после чего в Новокузнецке возникли перебои с поставками хлеба фирмы «Беляевские продукты».

Однако на прошлой неделе выездная комиссия постановила, что дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в городе нет, а цены остались на прежнем уровне.

Вот только качество хлеба перестало радовать горожан. В группе во «ВКонтакте» сразу несколько новокузнечан пожаловались на качество продукции.

Новокузнечанка Александра Я. Выложила фотографии глеба «Дарницкого». На фото видно, что хлебной массе находится тёмное пятно, которые автор фотографии приняла за отходы жизнедеятельности грызунов.

Другие же пользователи в комментариях высказали иные предположения.

«Это просто тесто либо старое попалось, либо где-то тесто мешали с грязью, это просто неправильное обращение с тестом», — написали в комментариях.

Кто-то посчитал, что это просто плесень. Хотя автор фотографии утверждает, что хлеб свежий, но бирку с датой не показала.

Некоторые новокузнечане встали на защиту «Беляевских продуктов», заявив, что их хлеб один из самых вкусных в городе, а подобные фото — провокация.

Но как оказалось, подобные «сюрпризы» новокузнечане периодически встречают, покупая хлеб. Например, вот такую воздушную булку купила в Новокузнецке Александра Ш.

«Очень „хороший“ Белявский купили на днях, что-то больше не хочется», — прокомментировала свою покупку горожанка.

Комментарии 10
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Читатель
2 1
Беляевский давно с такими дырками, чего раньше молчали?
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С.
3 0
Беляевский давно с такими дырками, чего раньше молчали?
Где-то год назад писала сюда про такой же хлеб. И фото прикладывала.
Со мной вскоре связались представители беляевских, попросили переслать им претензию с деталями: где, в каком магазине приобретался продукт. Обещали разобраться. Видимо, раз в год им надо устраивать порку. Без этого не работается нормально (
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м-да
7 0
Тулеевская пропаганда, в своё время, вещала на всю Россию о самом дешёвом хлебе в Кузбассе, о самом дешёвом бензине, о самых больших зарплатах. Бабки местные всё это смотрели по зомбоящику и у них от гордости за Тулеева, почти до открытого перелома в грудной клетке, распирало их ние груди.
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я
0 1
Зачем покупать не качественный продукт.По цене и качество.Чё разнылись?
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С.
0 1
Зачем покупать не качественный продукт.По цене и качество.Чё разнылись?
В категории белых хлебов, как показала последняя ситуация с хлебокомбинатом, беляевский остается незаменимым. Тот белый других производителей, который завозили, называть ХЛЕБОМ как-то язык не поворачивается. Так, хлебный продукт (по аналогии с сырным, сметанным продуктом). С беспредельно раздутыми порами. Пустой, через несколько часов становящийся сухарем с впалыми боками при остывании.
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Кузня родная 4587
1 0
Блин да не покупайте Беляевский хлеб если он вам не нравится. Сейчас на каждом углу хлеб пекут который вкуснее в 10 раз.
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Юлия
2 0
За качество продуктов питания сейчас, похоже, никто не отвечает. Покупала "Сибирский хлеб " несколько раз и тоже отвратителный - мешают старый хлеб с новым и перепекают. Сами пусть это едят.
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Любовь
1 0
Да качество стало очень плохое хлеба. купили хлеб в пятницу ,а в субботу стали резать а он уже с плесенью
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Ъ
0 0
Строят гараж ретроавтомобилей...
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2211
0 0
Беляевский давно с такими дырками, чего раньше молчали?
Что значит раньше? Когда терпение лопнуло, тогда и время настало.
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