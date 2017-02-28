Развеиваем заблуждения
«В Кузбассе это не работает», «А как же зимой?» «У нас же холодно и солнца мало». Это самые распространенные заблуждения новокузнечан, связанные с эффективностью работы солнечных электростанций в Кемеровской области.
На сегодняшний день эти технологии успешно применяются даже в условиях Крайнего Севера. Уровень инсоляции для Кузбасса лишь на 10−15% ниже, чем в Краснодаре. И достигается он как раз за счет ясных морозных солнечных дней. Ведь солнечным модулям не страшен никакой мороз. Им не нужно тепло, только солнечный свет.
Вопреки расхожему мнению, даже в пасмурный день солнечная электростанция будет работать, хоть и с меньшей эффективностью. При сильной облачности она сможет выдать до 40% от её мощности.
В каких случаях без солнечной электростанции не обойтись?
Электроэнергии на вашем участке нет и стоимость её проведения настолько высокая, что можно на эту сумму новый дом купить со всеми удобствами. Дизель/бензо генератор слишком много «кушает» топлива. А запахи и шум от него такие, что всё зверьё в ближайшем лесу разбежалось и пчёлы с пасеки улетели. В этом случае профессионально подобранная солнечная электростанция — единственно верное решение для комфорта и уюта в Вашем доме.
Электроэнергия есть, но в недостаточном объеме. Выделенных мощностей попросту не хватает на все Ваши нужды. А дополнительные мощности подключить невозможно или очень дорого.
Электроэнергия в доме или коттедже есть, но её стоимость выше 4,5 — 5 рублей за 1 кВт. Отопление тоже от электричества. Например, электрические теплые полы, инфракрасные обогреватели
Другие решения.
Во всех остальных случаях можно найти другой выход из положения. Допустим, если часто происходят отключения электроэнергии, устанавливаем источник бесперебойного питания и запитываем самое необходимое электрооборудование. Чаще всего это — циркуляционные насосы системы отопления и автоматика котла.
При некачественном напряжении нужен стабилизатор напряжения, который надежно защитит от скачков и перепадов в электросетях.
Как выбрать солнечные модули?
В настоящее время на рынке представлены три основных типа солнечных модулей: монокристаллические, поликристаллические и из микроморфного кремния. Сказать однозначно, какие из них хуже, а какие лучше, невозможно. Всё зависит от конкретной солнечной станции: её мощности, расположения оборудования, задач, которые она будет решать. Можно с уверенностью утверждать лишь одно: чем мощнее будет станция, тем выгоднее становятся именно микроморфные модули — и по эффективности своей, и по стоимости. В условиях Кузбасса они показывают отличные результаты.
Для небольших по мощности станций самый простой и экономичный выбор — поликристаллические солнечные модули. Есть свои «плюсы» и у монокристаллов. У них выше КПД.
Подробную информацию обо всех упомянутых выше решениях ищите на сайтах компаний «Автономные Системы ЭнергоСнабжения» и «Экодом-Кузбасс».
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