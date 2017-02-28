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Очередной временный сарай без окон и дверей для барыг!
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Двухэтажную новостройку на Дружбы начали заполнять магазины.
Речь идёт о здании напротив «Пентагона». Его строительство закончили уже в середине октября. Сейчас же на втором этаже открывается «DNS Технопоинт» — дискаунтер электроники и бытовой техники.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, на кадастровой карте указано, что на месте появится кафе. Не исключено, что оно займёт первый этаж.
Напомним, в самом начале площадь предоставляли для промтоварного магазина.
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