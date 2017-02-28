Двухэтажную новостройку на Дружбы начали заполнять магазины.

Речь идёт о здании напротив «Пентагона». Его строительство закончили уже в середине октября. Сейчас же на втором этаже открывается «DNS Технопоинт» — дискаунтер электроники и бытовой техники.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на кадастровой карте указано, что на месте появится кафе. Не исключено, что оно займёт первый этаж.

Напомним, в самом начале площадь предоставляли для промтоварного магазина.