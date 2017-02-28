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В Новокузнецке в новостройке открывается «DNS Технопоинт»

Сегодня 10:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Двухэтажную новостройку на Дружбы начали заполнять магазины.

Речь идёт о здании напротив «Пентагона». Его строительство закончили уже в середине октября. Сейчас же на втором этаже открывается «DNS Технопоинт» — дискаунтер электроники и бытовой техники.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на кадастровой карте указано, что на месте появится кафе. Не исключено, что оно займёт первый этаж.

Напомним, в самом начале площадь предоставляли для промтоварного магазина.

Комментарии 3
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444
2 0
Очередной временный сарай без окон и дверей для барыг!
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я
2 1
Очередной временный сарай без окон и дверей для барыг!
А,тебе барыжить вера не позволяет.Или прошлое.Эта глупость пришла из девяностых.
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Кузня родная 4587
1 0
А обещали вроде кафе!!!
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