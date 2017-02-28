В Госдуме поддержали инициативу по увеличение штрафа за сдачу квартир нелегальным мигрантам. Законопроект принят в первом чтении.

Как сообщает издание «Национальный акцент», за сдачу жилья нелегалам гражданам придётся заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица вместо 25−30 тысяч отдадут 30−50 тысяч, юридические лица заплатят 400−500 тысяч рублей вместо 200−300 тысяч.

«Законопроектом предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ изменение, направленное на ужесточение ответственности за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме сдачи жилья в аренду нелегалам, поводом для штрафа может стать и предоставление им транспортных средств. По мнению законотворцев, нынешние санкции не помогают бороться с нелегальной миграцией должным образом, поэтому было решено ужесточить наказание.