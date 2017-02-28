Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Недвижимость и строительство

Штраф за нелегальную сдачу жилья в аренду вырастет

Сегодня 10:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rossoshru.ru

В Госдуме поддержали инициативу по увеличение штрафа за сдачу квартир нелегальным мигрантам. Законопроект принят в первом чтении.

Как сообщает издание «Национальный акцент», за сдачу жилья нелегалам гражданам придётся заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица вместо 25−30 тысяч отдадут 30−50 тысяч, юридические лица заплатят 400−500 тысяч рублей вместо 200−300 тысяч.

«Законопроектом предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ изменение, направленное на ужесточение ответственности за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме сдачи жилья в аренду нелегалам, поводом для штрафа может стать и предоставление им транспортных средств. По мнению законотворцев, нынешние санкции не помогают бороться с нелегальной миграцией должным образом, поэтому было решено ужесточить наказание.

Ваши объявления

+добавить свое
Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ