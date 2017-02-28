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Кемеровчане будут протестовать против открытия второго «Леруа Мерлен»

Сегодня 10:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
remont-volot.ru

В Кемерове планируют устроить акцию протеста против открытия очередного гипермаркета «Леруа Мерлен».

«Буду протестовать против открытия очередного французского магазина „Леруа Мерлен“ в Кузбассе. Насколько я понимаю, у нас государственная политика на данный момент настроена на импортозамещении. Так почему это приходит сюда?» — написал Андрей Комаров с группе «Мэру на заметку».

Он добавил, что заявку на проведение акции подаст в мэрию ближе к концу года. Запись желающих присоединиться он пообещал открыть через неделю. Где именно планируют провести мероприятие, пока неизвестно.

В комментариях отметили, что благодаря французской сети только в одном магазине работу с соцпакетом получили 250 местных жителей, чем не могут похвастаться многие местные работодатели. Инициатор акции протеста отметил, что взамен работы лишились около тысячи представителей местной розницы.

Однако не все согласны, что сети «Леруа Мерлен» не место в Кузбассе.

«А мне не нужна местная розница, где цены выше, а качество ниже, чем в „Леруа“. Я хочу прийти в одно место и купить там всё сразу, а не бегать по всему городу, как савраска. И это не только мое мнение. Люди счастливы, что есть „Леруа“. Вот ещё бы „Икею“ в Кемерово!» — высказалась одна из комментаторов.

Ранее стало известно, что в Кемерове в 2018 году построят второй гипермаркет «Леруа Мерлен», писал ВашГород.ру.

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Комментарии 8
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строитель
3 6
Мы же богатые, надо и лягушатникам- французам помогать своими покупками их бракованного товара, от продажи которого в местный бюджет не идёт ни копейки.
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.
7 0
В Леруа не самые супер-пупер товары по качеству, но обслуживание на уровне (нашим колхозникам типа: Доминго, практик и тд надо поучиться) также есть возможность напилить лес прям в магазине и оформить доставку. Помню купил в практике (который закрылся) шпатлевку по 25кг 10 мешков, и загружал сам в их же машину доставки, ибо грузчик у них куда-то ушел.
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хрен с горы
1 0
Лучше уж Мурлен (сам там много чего покупаю), чем очередной разрез
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*
4 0
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Многоуважаемый господин Андрей, с чего вы решили, что имеете право диктовать людям, в каких магазинах им закупаться? Счас все бросились с Андрюхой советоваться, куда им ходить и что покупать. Интересно, вы ездите на отечественном Автотазе или импортные машинки предпочитаете?
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Анонимный пользователь
4 0
Мне нравится Леруа, в нем приятнее совершать покупки, чем на Привозе по холодным закуткам шариться. Совершенно другой уровень. Есть все и сразу, парковка хорошая, консультанты всегда помогут, вежливые.
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*
0 3
Кстати новости еще про одно дурачье:
СМИ: Минобороны РФ выдало скриншот из компьютерной игры за доказательство связи США и террористов.
При этом в ведомстве заявили, что кадры сделаны 9 ноября 2017 года российскими беспилотниками в районе города Абу-Камаль, считающегося одним из последних крупных оплотов ИГ в Сирии. Однако оказалось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.
Позже фотографии и слова о «неоспоримом подтверждении» были удалены из сообщения Минобороны.
Пользователи соцсетей решили поддержать ведомство и устроили флешмоб: они публикуют кадры из других игр, которые также могут служить «неоспоримыми» доказательствами чего-нибудь.
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Ъ
3 0
Я посмотрел на себя и вокруг: у меня ничего российского нет, всё импортное. Разве я в этом виноват? 100-метровые рельсы ЗСМК мне как-то не нужны...
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