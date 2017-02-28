В Кемерове планируют устроить акцию протеста против открытия очередного гипермаркета «Леруа Мерлен».

«Буду протестовать против открытия очередного французского магазина „Леруа Мерлен“ в Кузбассе. Насколько я понимаю, у нас государственная политика на данный момент настроена на импортозамещении. Так почему это приходит сюда?» — написал Андрей Комаров с группе «Мэру на заметку».

Он добавил, что заявку на проведение акции подаст в мэрию ближе к концу года. Запись желающих присоединиться он пообещал открыть через неделю. Где именно планируют провести мероприятие, пока неизвестно.

В комментариях отметили, что благодаря французской сети только в одном магазине работу с соцпакетом получили 250 местных жителей, чем не могут похвастаться многие местные работодатели. Инициатор акции протеста отметил, что взамен работы лишились около тысячи представителей местной розницы.

Однако не все согласны, что сети «Леруа Мерлен» не место в Кузбассе.

«А мне не нужна местная розница, где цены выше, а качество ниже, чем в „Леруа“. Я хочу прийти в одно место и купить там всё сразу, а не бегать по всему городу, как савраска. И это не только мое мнение. Люди счастливы, что есть „Леруа“. Вот ещё бы „Икею“ в Кемерово!» — высказалась одна из комментаторов.

Ранее стало известно, что в Кемерове в 2018 году построят второй гипермаркет «Леруа Мерлен», писал ВашГород.ру.