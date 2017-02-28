Жительница Москвы продаёт на популярном сайте объявлений лимузин-кабриолет 1949 года выпуска ЗИС 110.

Машина полностью отремонтирована, сообщает продавец. Проведена профессиональная реставрация. Стоят оригинальные запчасти. Интересна история авто: в начале 50-х годов его направили в Одесский военный округ для проведения военных парадов, утверждает москвич. А в то время округом командовал маршал Георгий Жуков, говорится в объявлении.

Впрочем, по официальной информации, легендарный военачальник командовал Одесским округом с 1946 года по 1948-й, но не в 50-е. Как бы то ни было, объявление дало повод многим СМИ заявить, что в Москве продают машину Жукова. Продавец позже опроверг это, пишет «РИА Новости».

Добавим, до списания машины её активно использования в съёмках фильмов. Продавец просит за неё 45 миллионов рублей.





