Сейчас в стране утилизация просроченных медикаментов никак не регулируется.

По всем правилам лекарства с истёкшим сроком годности не могут продаваться и должны храниться отдельно от других препаратов. Однако, как именно и куда утилизировать просроченные медикаменты, неизвестно.

Поэтому сенатор Сергей Калашников направил в Минздрав запрос, в котором просит ответить министерство на этот вопрос. Вместе с тем инициатор предложил создать в стране пункты по сборы просроченных лекарств.

«Одной из актуальных экологических проблем является утилизация просроченных лекарств. Эта проблема стоит как перед всеми медицинскими учреждениями, включая аптеки, так и перед населением», — цитирует текст письма «Парламентская Газета».

Медучреждения и аптеки, конечно, действуют по инструкции, при утилизации таких медикаментов. Однако простые жители не знают, как поступать с просрочкой.

По мнению сенатора, создание таких пунктов должно стимулировать людей сдавать старые лекарства в специализированные места, а не выбрасывать их в мусорку. Калашников также не исключает возможность поощрения за сдачу просрочки в пункты.