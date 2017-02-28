Инспекторы ДПС потеряют право составлять протоколы и возбуждать административные дела в отношения судей, нарушающих ПДД.

Соответствующие поправки вносятся в документ спустя месяц после того, как он вступил в силу.

Как сообщает «Коммерсант», в действующей редакции приказа сказано: если правонарушение на дороге совершил судья, то инспектор возбуждает дело о правонарушении, а также может отстранить водителя от управления авто, провести освидетельствование на состояние опьянение и применить иные меры обеспечения. Теперь все это будет запрещено.

В этом плане новый регламент привели в соответствие со старым, где у «гаишников» не было права привлекать судей и прокуроров к полноценной ответственности. В новой редакции у них такое право появилось, но успели они им попользоваться всего месяц.

В итоге обязанность инспектора будет сведена, по сути, лишь к тому, чтобы остановить пьяного судью или прокурора и не дать им дальше управлять автомобилем. Об инциденте инспектор должен будет сообщить в дежурное отделение, подразделения ДПС, либо дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне для «немедленного информирования органов прокуратуры».

Как утверждают эксперты, для соответствующего воздействия на «спецсубъектов» необходим отдельный федеральный закон. Правда, наши законодатели с его разработкой не торопятся.