24 ноября многие российские магазины устраивают традиционный день скидок — «Чёрную пятницу».

Об участие в ежегодной акции объявил «Ашан» — об этом говорится в официальной группе компании во «ВКонтакте». Подробности не указаны. Подписчиков просят следить за новостями в сообществе.

Однако на сайте новокузнецкого торгового центра «Планета» есть баннер с описанием акций в «Ашане». Согласно ему, 24, 25 и 26 ноября в магазинах компании и на сайте будут скидки до 70%.

Гипермаркет «Метро» акции в честь «Чёрной пятницы» запустил ещё с 16 ноября — именно в этот день начал действовать тематический каталог для покупателей. Впрочем, главные скидки ещё будут: с 24 по 26 ноября, указано в каталоге.

«Чёрная пятница» пришла в Россию из США. В этот день, который обычно выпадает на период с 23 по 30 ноября, американские магазины устраивают традиционные рождественские распродажи.