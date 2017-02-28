Молодые жительницы Кузбасса считают одной из самых привлекательных сферу ИТ.

Опрос проводили среди девушек до 25 лет, которые ещё учатся или недавно получили диплом, сообщает HeadHunter. Их привлекает динамичность и перспективность этой области (80%), возможность заниматься интересными задачами (61%) и высокая зарплата (51%). Некоторые добавили, что женщина-программист — это сексуально.

По сравнению с 2015 годом число выпускниц, которые считают сферу ИТ привлекательной, выросло на 10%. Наиболее популярной должностью признали ИТ-дизайнера (23%). Некоторые ответили, что предпочли бы смежные вакансии: менеджер по работе с клиентами в ИТ, системный аналитик и так далее. Высокий уровень привлекательности девушки объяснили их представлением о простоте работы.

У желающих освоить новую сферу деятельности есть перспективы — вакансий появляется намного больше, чем резюме.