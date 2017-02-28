Таким образом горожане хотят решить проблему коммуникации между Ильинкой и Центром.

Новокузнечане, живущие в Новоильинском районе и работающие в центре, или наоборот, вынуждены тратить массу времени на дорогу. По словам жителей, перебоев с транспортом обычно нет, однако большое расстояние и пробки заставляют провести в заполненном автобусе около часа.

Но этой проблеме есть простое решение — пустить скоростной трамвай между двумя районами. С такой идеей выступил новокузнечанин Антон Е. на сайте гражданских инициатив.

«Последнее время всё проблематичнее уехать из Новоильинского района, особенно в утренние часы. Население стремительно растёт, а вот общественный транспорт обещает желать лучшего. Считаю, что введение скоростного трамвая из этого района, это прекрасная альтернатива метро. Люди смогут беспрепятственно добираться из района в район, избегая пробок и давки в общественном транспорте», — предложил горожанин.

При этом новокузнечанин даже разработал план движения скоростного трамвая. По его мнению, движение трамвая должно начинаться с остановки «Молодость Запсиба», поскольку это удобно жителям. Плюс ко всему там есть место организовать трамвайное кольцо.

«Затем следование вагонов можно проложить через проспект Авиаторов, проспект Мира с выходом на Косыгина и пустить на выезд через Космонавтов. Тем самым мы затрагиваем все центральные улицы района. Считаю, что запуск трамвая Новоильинский — Центр, существенно разгрузит Новоильинское шоссе, и значительно улучшит и сделает комфортнее проезд пассажиров», — подытожил горожанин.

Не забыл новокузнечанин и о жителях другого района — Заводского. Он предложил новую линию с Новоильинского района соединить с линией трамвайных маршрутов 10 и 11, а также проложить ещё один трамвайный путь, соединяющий Запсиб и Центр.

Отметим, что речь о запуске трамвая между районами уже заходила. В конце 80-х годов даже построили мост в Новокузнецке, по которому должен был пойти трамвай от Запсиба до Ильинки. Часть рельсов уже проложили. Но затем по неизвестным нам причинам бросили эту затею. Ныне мост яляется заброшенным. К слову, некторые горожане выступают за полную ликвидацию трамвая в Новокузнецке.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке в 2018 году построят наземное метро.