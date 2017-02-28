Таким образом горожане хотят решить проблему коммуникации между Ильинкой и Центром.
Новокузнечане, живущие в Новоильинском районе и работающие в центре, или наоборот, вынуждены тратить массу времени на дорогу. По словам жителей, перебоев с транспортом обычно нет, однако большое расстояние и пробки заставляют провести в заполненном автобусе около часа.
Но этой проблеме есть простое решение — пустить скоростной трамвай между двумя районами. С такой идеей выступил новокузнечанин Антон Е. на сайте гражданских инициатив.
«Последнее время всё проблематичнее уехать из Новоильинского района, особенно в утренние часы. Население стремительно растёт, а вот общественный транспорт обещает желать лучшего. Считаю, что введение скоростного трамвая из этого района, это прекрасная альтернатива метро. Люди смогут беспрепятственно добираться из района в район, избегая пробок и давки в общественном транспорте», — предложил горожанин.
При этом новокузнечанин даже разработал план движения скоростного трамвая. По его мнению, движение трамвая должно начинаться с остановки «Молодость Запсиба», поскольку это удобно жителям. Плюс ко всему там есть место организовать трамвайное кольцо.
«Затем следование вагонов можно проложить через проспект Авиаторов, проспект Мира с выходом на Косыгина и пустить на выезд через Космонавтов. Тем самым мы затрагиваем все центральные улицы района. Считаю, что запуск трамвая Новоильинский — Центр, существенно разгрузит Новоильинское шоссе, и значительно улучшит и сделает комфортнее проезд пассажиров», — подытожил горожанин.
Не забыл новокузнечанин и о жителях другого района — Заводского. Он предложил новую линию с Новоильинского района соединить с линией трамвайных маршрутов 10 и 11, а также проложить ещё один трамвайный путь, соединяющий Запсиб и Центр.
Отметим, что речь о запуске трамвая между районами уже заходила. В конце 80-х годов даже построили мост в Новокузнецке, по которому должен был пойти трамвай от Запсиба до Ильинки. Часть рельсов уже проложили. Но затем по неизвестным нам причинам бросили эту затею. Ныне мост яляется заброшенным. К слову, некторые горожане выступают за полную ликвидацию трамвая в Новокузнецке.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке в 2018 году построят наземное метро.
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Ждите,мечтайте,надейтесь. Удачи вам,крепкого здоровья.
P.S. В 2010 году на ЗапСибовском мосту были демонтированы новые трамвайные рельсы,по которым планировали ранее пустить трамвай из центра в заводской район.
Ждите,мечтайте,надейтесь. Удачи вам,крепкого здоровья.
P.S. В 2010 году на ЗапСибовском мосту были демонтированы новые трамвайные рельсы,по которым планировали ранее пустить трамвай из центра в заводской район.
Да еще с таким "лучшим мэром всех времен и народов".
Да еще с таким "лучшим мэром всех времен и народов".
Мэра вообще не стоит брать в оборот,он под управлением Тулеева. Может мэр сам что-то и хотел бы для города сделать, но сверхушки ему сразу место укажут. Так что он человек подневольный, а будет идти против течения,спишут.
Мэра вообще не стоит брать в оборот,он под управлением Тулеева. Может мэр сам что-то и хотел бы для города сделать, но сверхушки ему сразу место укажут. Так что он человек подневольный, а будет идти против течения,спишут.
1) Как трамвай поднимется в гору в Ильинке? 2) В случае отключения электроэнергии между районами, куда бежать пассажирам? А если снег заметет? Авария ,да мало ли что .Так ,что Корюкова и ее друзья предприниматели ,ещё долго будут нам нервы мотать со своими тарифами ...Как не крути,а народу нужен муниципальный транспорт Думайте,пока молодежь не разбежалась по другим городам Я так думаю
1) Как трамвай поднимется в гору в Ильинке? 2) В случае отключения электроэнергии между районами, куда бежать пассажирам? А если снег заметет? Авария ,да мало ли что .Так ,что Корюкова и ее друзья предприниматели ,ещё долго будут нам нервы мотать со своими тарифами ...Как не крути,а народу нужен муниципальный транспорт Думайте,пока молодежь не разбежалась по другим городам Я так думаю
Мэра вообще не стоит брать в оборот,он под управлением Тулеева. Может мэр сам что-то и хотел бы для города сделать, но сверхушки ему сразу место укажут. Так что он человек подневольный, а будет идти против течения,спишут.
Вот сквер Выпова реконстуируют-реконструируют-невыреконсьруируют!!!! Срок то был вчера!!!
А когда ж они метро то успеют?!))))
Будешь скоро не ПАЗ водить, а трамвай, меня ник заранее!)
А где обещанный мост от новолекса-зукнецова?