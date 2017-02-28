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Новокузнечане просят пустить скоростной трамвай между двумя районами

Сегодня 12:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Svopi.ru

Таким образом горожане хотят решить проблему коммуникации между Ильинкой и Центром.

Новокузнечане, живущие в Новоильинском районе и работающие в центре, или наоборот, вынуждены тратить массу времени на дорогу. По словам жителей, перебоев с транспортом обычно нет, однако большое расстояние и пробки заставляют провести в заполненном автобусе около часа.

Но этой проблеме есть простое решение — пустить скоростной трамвай между двумя районами. С такой идеей выступил новокузнечанин Антон Е. на сайте гражданских инициатив.

«Последнее время всё проблематичнее уехать из Новоильинского района, особенно в утренние часы. Население стремительно растёт, а вот общественный транспорт обещает желать лучшего. Считаю, что введение скоростного трамвая из этого района, это прекрасная альтернатива метро. Люди смогут беспрепятственно добираться из района в район, избегая пробок и давки в общественном транспорте», — предложил горожанин.

При этом новокузнечанин даже разработал план движения скоростного трамвая. По его мнению, движение трамвая должно начинаться с остановки «Молодость Запсиба», поскольку это удобно жителям. Плюс ко всему там есть место организовать трамвайное кольцо.

«Затем следование вагонов можно проложить через проспект Авиаторов, проспект Мира с выходом на Косыгина и пустить на выезд через Космонавтов. Тем самым мы затрагиваем все центральные улицы района. Считаю, что запуск трамвая Новоильинский — Центр, существенно разгрузит Новоильинское шоссе, и значительно улучшит и сделает комфортнее проезд пассажиров», — подытожил горожанин.

Не забыл новокузнечанин и о жителях другого района — Заводского. Он предложил новую линию с Новоильинского района соединить с линией трамвайных маршрутов 10 и 11, а также проложить ещё один трамвайный путь, соединяющий Запсиб и Центр.

Отметим, что речь о запуске трамвая между районами уже заходила. В конце 80-х годов даже построили мост в Новокузнецке, по которому должен был пойти трамвай от Запсиба до Ильинки. Часть рельсов уже проложили. Но затем по неизвестным нам причинам бросили эту затею. Ныне мост яляется заброшенным. К слову, некторые горожане выступают за полную ликвидацию трамвая в Новокузнецке.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке в 2018 году построят наземное метро.

Комментарии 20
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Водитель ПАЗа
7 22
Ага, может вам еще и вертолет подать.
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я
24 2
Какие наивные люди, ну неужели вы все верите во все это? Дай бог чтобы оставшийся транспорт не ********
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Имя есть
29 0
Какие наивные люди, ну неужели вы все верите во все это? Дай бог чтобы оставшийся транспорт не ********
Какой Новокузнецк? Какой скоросной трамвай? Президент дал отмашку Собянину на строительство наземного метро с многомиллиардным бюджетом. До нас ли им? Сосут налоги со всей страны, могут себе позволить хоть воздушное метро. На всех им начхать, кроме себя, любимых
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Ъ
11 1
Сначала откроют мореходное училище, потом пророют Кузнецкий морской путь от администрации города с заходом в морской порт Новоильинского района.
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аватар
Он
0 5
Фантазер! Лет через 50 это предложи.
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аватар
Ветер перемен...
7 4
Это вообще идея из СССР, соединить Новокузнецкие районы трамвайным сообщением. Но пришли капиталистически-криминальные секты к властей и вот вам ПАЗики,а не трамвай.
Ждите,мечтайте,надейтесь. Удачи вам,крепкого здоровья.
P.S. В 2010 году на ЗапСибовском мосту были демонтированы новые трамвайные рельсы,по которым планировали ранее пустить трамвай из центра в заводской район.
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аватар
сосед
12 0
Это вообще идея из СССР, соединить Новокузнецкие районы трамвайным сообщением. Но пришли капиталистически-криминальные секты к властей и вот вам ПАЗики,а не трамвай.
Ждите,мечтайте,надейтесь. Удачи вам,крепкого здоровья.
P.S. В 2010 году на ЗапСибовском мосту были демонтированы новые трамвайные рельсы,по которым планировали ранее пустить трамвай из центра в заводской район.
Коммунисты бы построили новые пути. А буржуи нет. Они только воровать могут, да деньги присваивать.
Да еще с таким "лучшим мэром всех времен и народов".
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Гоша
6 0
Сначала откроют мореходное училище, потом пророют Кузнецкий морской путь от администрации города с заходом в морской порт Новоильинского района.
Ага, перед заходом в морской порт Новоильинского района будет еще одна пристань - новый Дворец спорта!
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Ветер перемен...
8 1
Коммунисты бы построили новые пути. А буржуи нет. Они только воровать могут, да деньги присваивать.
Да еще с таким "лучшим мэром всех времен и народов".
Однозначно!
Мэра вообще не стоит брать в оборот,он под управлением Тулеева. Может мэр сам что-то и хотел бы для города сделать, но сверхушки ему сразу место укажут. Так что он человек подневольный, а будет идти против течения,спишут.
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сосед
1 0
Однозначно!
Мэра вообще не стоит брать в оборот,он под управлением Тулеева. Может мэр сам что-то и хотел бы для города сделать, но сверхушки ему сразу место укажут. Так что он человек подневольный, а будет идти против течения,спишут.
Для того, что бы что то хотеть, надо что то уметь!
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я
4 0
Хорошая идея,но!
1) Как трамвай поднимется в гору в Ильинке? 2) В случае отключения электроэнергии между районами, куда бежать пассажирам? А если снег заметет? Авария ,да мало ли что .Так ,что Корюкова и ее друзья предприниматели ,ещё долго будут нам нервы мотать со своими тарифами ...Как не крути,а народу нужен муниципальный транспорт Думайте,пока молодежь не разбежалась по другим городам Я так думаю
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Сан Саныч 7078
11 0
У них денег нет на ремонт бызовского шоссе, а вы о трамвае каком то мечтаете. Позорная власть позорит Россию.
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Сан Саныч 7078
3 0
Хорошая идея,но!
1) Как трамвай поднимется в гору в Ильинке? 2) В случае отключения электроэнергии между районами, куда бежать пассажирам? А если снег заметет? Авария ,да мало ли что .Так ,что Корюкова и ее друзья предприниматели ,ещё долго будут нам нервы мотать со своими тарифами ...Как не крути,а народу нужен муниципальный транспорт Думайте,пока молодежь не разбежалась по другим городам Я так думаю
Да нет там никаких но!!! Мы не кому не нужны в этой стране просто...
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Сан Саныч 7078
2 0
Однозначно!
Мэра вообще не стоит брать в оборот,он под управлением Тулеева. Может мэр сам что-то и хотел бы для города сделать, но сверхушки ему сразу место укажут. Так что он человек подневольный, а будет идти против течения,спишут.
Да понятно что Кузнецов пешка, нет у него никакой власти и принимать самостоятельные решения ему невелено.
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я
0 0
Можно решить проблему выезда с Новоильинского р-на в утренние часы проще. Достаточно реверса на митино с 6-00 до 10-00,на две полосы в город.Пробка то всегда перед!
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я
0 0
Можно решить проблему выезда с Новоильинского р-на в утренние часы проще. Достаточно реверса на митино с 6-00 до 10-00,на две полосы в город.Пробка то всегда перед!
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Водитель ПАЗа
3 10
22 пукана взорвались на мой комментарий!)))) я очень рад. что так постарался))
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А-ха-ха!
0 0
Элементарное отремонтировать не могут, зато несут бред про метро!!! И уже пустить собираются в 18 году!!!
Вот сквер Выпова реконстуируют-реконструируют-невыреконсьруируют!!!! Срок то был вчера!!!
А когда ж они метро то успеют?!))))
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134
8 0
22 пукана взорвались на мой комментарий!)))) я очень рад. что так постарался))
Так бомбануло то у тебя, раз ты молча стерпеть не смог!)))))
Будешь скоро не ПАЗ водить, а трамвай, меня ник заранее!)
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аватар
z
0 0
А сколько посадили чиговноежиков за то, что разворовали ветку метро Запсиб - Ильинка?
А где обещанный мост от новолекса-зукнецова?
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