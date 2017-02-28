Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кемерове установили новый памятник

Сегодня 12:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация города Кемерово

В Кемерове установили новый памятник, посвящённый воинам.

Стела «Воинам-интернационалистам, участникам локальных событий, погибших в мирное время» появилась в районе Кедровка, сообщили городские власти. Рядом находится памятник участникам ВОВ, которые умерли мирное время.

Мемориал появился по инициативе горожан, финансовую помощь оказало местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Торжественное открытие памятника провели при участии священников, ветеранов боевых действий и местных жителей.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
герои
0 0
лучше бы к пенсии родителям этих воинов добавили 1000 рублей. регион богатый, а пенсионеры в регионе нищие.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ