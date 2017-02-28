В Кемерове установили новый памятник, посвящённый воинам.

Стела «Воинам-интернационалистам, участникам локальных событий, погибших в мирное время» появилась в районе Кедровка, сообщили городские власти. Рядом находится памятник участникам ВОВ, которые умерли мирное время.

Мемориал появился по инициативе горожан, финансовую помощь оказало местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Торжественное открытие памятника провели при участии священников, ветеранов боевых действий и местных жителей.