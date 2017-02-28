Российские СМИ заявили о единой базе живодёров, которую создают зоозащитники.

В списке уже 500 человек, которые якобы занимаются убийством животных, пропагандой жестокого отношения к братьям нашим меньшим. В числе последних добавленных, например, некий Олег из Смоленска. Зоозащитники заявляют, что мужчина уже давно травит и отстреливает собак в городе и области, а также активно участвует в деятельности форума живодёров. Есть фотографии Олега, ФИО, дата рождения, посты с форумов живодёров, резюме и так далее.