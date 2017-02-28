Российские СМИ заявили о единой базе живодёров, которую создают зоозащитники.
В списке уже 500 человек, которые якобы занимаются убийством животных, пропагандой жестокого отношения к братьям нашим меньшим. В числе последних добавленных, например, некий Олег из Смоленска. Зоозащитники заявляют, что мужчина уже давно травит и отстреливает собак в городе и области, а также активно участвует в деятельности форума живодёров. Есть фотографии Олега, ФИО, дата рождения, посты с форумов живодёров, резюме и так далее.
В базу также добавлены жители Новосибирска, Кузбасса, Иркутской, Томской областей.
Всю информацию о якобы живодёрах зоозащитники собрали из интернета. Пополняет картотеку пользователь с ником Psia_crew. Однако новой её назвать сложно — первые записи датированы 2015-м годом
Отметим, эксперты заявляют, что зоозащитники нарушают закон о персональных данных.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России намерены ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.
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Грохнуть по-тихому и концы в воду.
А полиции и прокуратуре они нафик не нужны.