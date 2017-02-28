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В России создали единую базу живодёров

Сегодня 12:35
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Российские СМИ заявили о единой базе живодёров, которую создают зоозащитники.

В списке уже 500 человек, которые якобы занимаются убийством животных, пропагандой жестокого отношения к братьям нашим меньшим. В числе последних добавленных, например, некий Олег из Смоленска. Зоозащитники заявляют, что мужчина уже давно травит и отстреливает собак в городе и области, а также активно участвует в деятельности форума живодёров. Есть фотографии Олега, ФИО, дата рождения, посты с форумов живодёров, резюме и так далее.

В базу также добавлены жители Новосибирска, Кузбасса, Иркутской, Томской областей.

Всю информацию о якобы живодёрах зоозащитники собрали из интернета. Пополняет картотеку пользователь с ником Psia_crew. Однако новой её назвать сложно — первые записи датированы 2015-м годом

Отметим, эксперты заявляют, что зоозащитники нарушают закон о персональных данных.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России намерены ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Комментарии 4
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Ъ
2 0
Об этих фактах жестокого обращения с животными нужно сообщать в правоохранительные органы, лучше в прокуратуру и официально. А что толку от этой "базы"? Сами нарушают Закон.
ответить
аватар
*
1 3
Об этих фактах жестокого обращения с животными нужно сообщать в правоохранительные органы, лучше в прокуратуру и официально. А что толку от этой "базы"? Сами нарушают Закон.
Да чего с ними цацкаться!

Грохнуть по-тихому и концы в воду.
А полиции и прокуратуре они нафик не нужны.
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аватар
дворник
1 3
интересно, а кремлевских туда занесут,не???
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аватар
татьяна
3 1
Если живодер творит свои дела, то семь потов сойдет пока привлекут его к ответственности. А как зоозащитники нарушили закон о персональных данных, так это сразу заметили. Ещё и к ответсвенности привлекут.
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