Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Жители одного из районов Новокузнецка останутся без холодной воды на 22 часа. Как сообщили в администрации Новокузнецка, это касается жителей Орджоникидзевского района — микрорайона Байдаевка.

Там в частном секторе холодное водоснабжение отключат 23 ноября в 3 часа ночи. Возобновится подача воды только 24 ноября к часу. Таким образом жители останутся без холодной воды почти на сутки.

Всех жильцов просят запастись водой.