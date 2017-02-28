Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Жители одного из районов Новокузнецка останутся без холодной воды на 22 часа. Как сообщили в администрации Новокузнецка, это касается жителей Орджоникидзевского района — микрорайона Байдаевка.
Там в частном секторе холодное водоснабжение отключат 23 ноября в 3 часа ночи. Возобновится подача воды только 24 ноября к часу. Таким образом жители останутся без холодной воды почти на сутки.
Всех жильцов просят запастись водой.
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