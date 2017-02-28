Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
ЖКХ

Жители Орджоникидзевского района почти на сутки останутся без воды

Сегодня 12:45
аватар автора
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
In-news.ru

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Жители одного из районов Новокузнецка останутся без холодной воды на 22 часа. Как сообщили в администрации Новокузнецка, это касается жителей Орджоникидзевского района — микрорайона Байдаевка.

Там в частном секторе холодное водоснабжение отключат 23 ноября в 3 часа ночи. Возобновится подача воды только 24 ноября к часу. Таким образом жители останутся без холодной воды почти на сутки.

Всех жильцов просят запастись водой.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ