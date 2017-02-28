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«Местные не выдерживают конкуренции»: кемеровчане встревожены супермаркетами «Ленты»

Сегодня 12:41
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news.kmvcity.ru

Кемеровчане взволнованы наплывом в город крупных торговых сетей.

«Все понимают, что местная розница не выдерживает конкуренции с федеральными сетями. Скажите, администрация, ТПП, Опора, Совет предпринимателей могут как-то повлиять на ситуацию? Помочь местным? Сейчас „Лента“ на проспекте Ленина пять супермаркетов откроет», — написал Руслан Первицкий в группе «Мэру на заметку».

В комментариях отметили, что покупатели сами «голосуют» рублём за магазины. Другие предложили способ поддержать местный бизнес.

«По-моему, уже сделать ничего не может — поздно. Единственное, горадминистрация может помочь развиваться местным „индивидуалам“ с их домашними, сделанными вручную продуктами. Для этого нужно формировать места торговли с минимальной арендной платой и нулевыми налоговыми ставками, а также оказывать помощь в обучении „индивидуалов“ и, главное, не мучить их проверками по соблюдению регламентов и условий работы», — высказался Андрей Герман.

Ранее стало известно, что в Кемерове появится семь супермаркетов сети «Лента» на месте «Коры» и «Холидей классик», писал ВашГород.ру. Кроме того, в 2018 году построят второй в городе гипермаркет «Леруа Мерлен», однако кемеровчане выступили против открытия французского строительного магазина.

Комментарии 1
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Олег
1 0
Местных сетей-то и не осталось уже, кто там не выдерживает
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