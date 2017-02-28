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В подъезде дома обрушилось перекрытие: кузбассовцы боятся дальнейшего разрушения

Сегодня 12:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте "Прокопьевск.ру"

В Прокопьевске в одном из подъездов на улице Российская, 38 обрушилось перекрытие на первом этаже.

Инцидент произошёл 17 ноября во второй половине дня. Однако управляющая компания не торопилась устранять ЧП, а предложила жителям дождаться понедельника. В итоге провал между входной дверью и лестницей прикрыли досками.

«УК навалила досок и порекомендовала никуда не выходить. И ушла, сказав что займемся вашим вопросом в понедельник, ведь впереди выходные. Никакого акта о безопасности помещения в текущем состоянии жильцам не показали», — рассказала жительница Прокопьевска в социальной сети.

Жители дома опасаются, что обвал может увеличится, да и перемещаясь по такому настилу можно получить травму. В зоне риска находятся дети и пенсионеры.

Как сообщила журналистам ВашГород.ру жительница дома Светлана, в понедельник утром, уходя на работу, специалисты управляющей компании к восстановительным работам не преступали. Отмечается, что дом обслуживает УК ООО «УПРАВДОМ».

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Комментарии 13
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Значимо
7 6
Полная разруха на улице с соответствующим ей названием.
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УК
7 0
...И за доски надо с жильцов удержать, и за работу по их укладке!
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Ъ
2 6
Кузбассовцы... Кузнецкий угольный бассейн расположен на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Я, например - не кузбассовец, не житель угольного бассейна. Я - новокузнечанин.
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ника
3 4
...И за доски надо с жильцов удержать, и за работу по их укладке!
вся это вахканалия -распределение финансовых потоков опг в сфере жкх постоянный грабеж населения, все признаки рэкета , при попустительстве властей
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символично
6 4
Полная разруха на улице с соответствующим ей названием.
Полная разруха в стране, но власть почему то только о поБЕДАХ, о том как всех переиграла,
получается и само население страны.
а в это время мы воюем со ВСЕМ МИРОМ.
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Bzz
4 4
М. Шестаков, скажите, пожалуйста, Вы хотя бы проверяете свои тексты, которые публикуете на сайте? Полнейшая безграмотность не только грамматическая, но и смысловая. "...УК навалила досок и порекомендовала... И ушла, сказав что займемся...". "...к восстановительным работам не прЕ ступали..." Не стыдно?!!!
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а чо там у ....
5 5
вся это вахканалия -распределение финансовых потоков опг в сфере жкх постоянный грабеж населения, все признаки рэкета , при попустительстве властей
власть этот рэкет сама и возглавила, начиная с Кремля.
начиная с налогов и........заканчивая санкциями против своего же населения

ОДИН ПРОЦЕНТ мирового ВВП и величие сразу обвисает.
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ха-ха .........
7 0
вся это вахканалия -распределение финансовых потоков опг в сфере жкх постоянный грабеж населения, все признаки рэкета , при попустительстве властей
Ну и каналья эта ваХКаналия.
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ника
0 5
М. Шестаков, скажите, пожалуйста, Вы хотя бы проверяете свои тексты, которые публикуете на сайте? Полнейшая безграмотность не только грамматическая, но и смысловая. "...УК навалила досок и порекомендовала... И ушла, сказав что займемся...". "...к восстановительным работам не прЕ ступали..." Не стыдно?!!!
ты уже всех достал со своей" грамотешкой"! ты своему лидеру ввп сделай замечание, по фени разговаривает
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Кам 876
1 0
Пора переименовать улицу, как вариант - Медвепутинская...
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Редакции
0 5
"...уходя на работу, специалисты к работам не прЕступали". По поводу приставок "пре-" и " при-" вам выше обозначили. Однако, стилистика пятиклассников вас подводит и без орфографии. Ежели специалисты не приступили к работам, уходя на работу (! В маслянном масле живут бедные спецы...), то это, вроде как, логично. Хоть и противоречит смыслу повествовательному. А вот если бы ваша Светлана: ... уходя на работу, заметила, что.... Было бы по-взрослому.
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2
0 0
"...уходя на работу, специалисты к работам не прЕступали". По поводу приставок "пре-" и " при-" вам выше обозначили. Однако, стилистика пятиклассников вас подводит и без орфографии. Ежели специалисты не приступили к работам, уходя на работу (! В маслянном масле живут бедные спецы...), то это, вроде как, логично. Хоть и противоречит смыслу повествовательному. А вот если бы ваша Светлана: ... уходя на работу, заметила, что.... Было бы по-взрослому.
А у Вас какая стилистика? Шестиклассников?
Чтобы кому-то делать замечания, надо самому быть грамотным.
А у Вас что?
После "Однако" - запятая не нужна.
"В маслянНом масле" ...
А "учителя" кто?!
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Bzz
0 0
ты уже всех достал со своей" грамотешкой"! ты своему лидеру ввп сделай замечание, по фени разговаривает
Мадам, вы, по-видимому, из той же подворотни, что и безграмотный "журналист". По фенЕ можно только "бОтать"(блатной жаргон), а нормальные люди должны разговаривать и писать на русском языке. Не позорьтесь!
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