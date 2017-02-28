В Прокопьевске в одном из подъездов на улице Российская, 38 обрушилось перекрытие на первом этаже.

Инцидент произошёл 17 ноября во второй половине дня. Однако управляющая компания не торопилась устранять ЧП, а предложила жителям дождаться понедельника. В итоге провал между входной дверью и лестницей прикрыли досками.

«УК навалила досок и порекомендовала никуда не выходить. И ушла, сказав что займемся вашим вопросом в понедельник, ведь впереди выходные. Никакого акта о безопасности помещения в текущем состоянии жильцам не показали», — рассказала жительница Прокопьевска в социальной сети.

Жители дома опасаются, что обвал может увеличится, да и перемещаясь по такому настилу можно получить травму. В зоне риска находятся дети и пенсионеры.

Как сообщила журналистам ВашГород.ру жительница дома Светлана, в понедельник утром, уходя на работу, специалисты управляющей компании к восстановительным работам не преступали. Отмечается, что дом обслуживает УК ООО «УПРАВДОМ».