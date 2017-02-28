Уже в эту субботу десятки новокузнечан соберутся на Площади торжеств ради «Снежных покатушек».
ВашГород.ру зовёт семьи с ребёнком от 2 до 7 лет доказать, что они — самые дружные, весёлые и спортивные. И сегодня мы расскажем, что для этого надо сделать.
Всего планируется три конкурса (если погода позволит — четыре). Во время первого мамы с папами должны на скорость дотащить санки с ребёнком до финиша. А вот во втором родители по очереди сядут с малышом на тюбинги и, отталкиваясь только ногами, попробуют опередить соперников.
Третий конкурс покажет, чей папа сильнее. Мужчины сядут на один тюбинг и попробуют перетянуть соперника и пересечь черту перед собой — два метра от стартовой позиции.
Наконец, если погода позволит, мы с вами полепим на скорость снеговиков.
Нравится? Тогда заполняйте регистрационную форму, обязательно укажите в ней свои контакты. Просим не затягивать с заявкой, так как места ограничены.
С собой 25 ноября берём санки (тюбинги), но, если своих нет, мы выдадим перед мероприятием. Не забудьте команду поддержки и хорошее настроение! Сбор участников «Снежных покатушек» — в 12:30, а старт — в 13:00.
Напомним, победители получат ценные призы. А все участники — утешительные.
ВашГород.ру — знает весь город!
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