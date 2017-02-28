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Недвижимость и строительство

Многоэтажка рядом с изолятором: новокузнечане против строительства новостройки

Сегодня 13:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Жители дома по Орджоникидзе, 26 выступили против строительства ещё одного жилого дома на пустыре по соседству.

Жильцам девятиэтажки на улице Орджоникидзе, 26 посчастливилось с соседями — в пристройке сауна, рядом стройка временного изолятора идёт, а тут ещё власти собрались строить жилой дом на пустыре между их домом и автоцентром «Шкода».

«Мы сразу были против, как только узнали. Начали собирать подписи — у нас 150 квартир в доме — и все высказались против строительства. Но власть нас не слышит. Во дворе детишкам даже поиграть негде. Предлагаем, давайте деревца посадим, скверик небольшой сделаем. Ну посмотрите сами, куда здесь строить жилой дом?» — рассказывает жительница первого подъезда Ольга Александровна.

Как рассказал замглавы Новокузнецка Виталий Солоненко «10 каналу», по градостроительной документации этот участок предназначен для жилищного строительства, и здесь власти намерены построить семиэтажный дом.

«Ранее там планировалось строительство многоэтажного офисного центра. Но затем мы от этих планов отказались в пользу благоустройства под другим назначением. И это безусловно будет лучше, чем этот пустырь в центре города у нас будет на долгие годы. Поэтому, когда жилая застройка сформируется, переживать не надо, будет комфортная возможность для проживания и времяпровождения. На этой территории появятся и детские площадки и парковочные места, которыми смогут воспользоваться и жители соседнего дома», — заявил чиновник.

Власти провели общественные слушания и пригласили жителей, которые смогли заявить о своей позиции. Но в протоколе слушаний говорится, что никто не возражает против возведения этого дома.

«Нас просто не заметили и не услышали. Но мы этого так не оставим и будем бороться за своё благополучие», — сообщила ВашГород.ру жительница дома по Орджоникидзе, 26 Ольга Александровна.

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Комментарии 7
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Анонимный пользователь
9 0
Мдааа я бы там квартиру не купил - рядом изолятор да ещё и промзона кмк в двух шагах
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Андрей
7 0
Да кому это жилье строить,домов призраков целая куча,люди не то что не покупают,а уезжают из города
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Bzz
5 0
Мдааа я бы там квартиру не купил - рядом изолятор да ещё и промзона кмк в двух шагах
А чиновникам плевать, где "лепить" дом - они там жить не собираются! Самое главное для них, это наличие близлежащих коммуникаций на беззатратном пустыре.
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Ъ
3 0
А чиновникам плевать, где "лепить" дом - они там жить не собираются! Самое главное для них, это наличие близлежащих коммуникаций на беззатратном пустыре.
Это точно. По этому же принципу и угольные разрезы строятся. Ну, не в тайге же! Кстати, меня в университете учили, что технологические дороги для борьбы с пылью поливают сырой нефтью. Не поэтому бензин в области дорожает?
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Бусина
5 0
Уехала бы прямо сейчас,не дожидаясь пенсии!! Детям тут нечего уже делать, хоть здоровье сохраним.а вот держат старики.не могу сдвинуть их с места..все больные, отработав в этой кочегарке( Кузне) по 40 лет, и получая смешную пенсию,боятся ехать..............Через 2-3 года, тут и квартиру хрен продашь, чтобы хоть в Сибе что-то купить.......
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Lex
1 0
Какой 7ми этажный дом? Это не серьёзно. Даёшь 25 этажку.
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