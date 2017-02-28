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Здоровый город

Рождаемость падает, продажи презервативов растут — результаты исследования

Сегодня 13:45
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
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Россияне стали чаще покупать презервативы.

По данным аналитиков DSM Group, за девять месяцев этого года в аптеках России было продано на 3,3% больше презервативов, чем в прошлом году за этот же период.

Всего по миру эта цифра увеличилась на 2,9%.

Представители компании поясняют, что на фоне падения продаж на 12% в 2016 году эта цифра является успехом.

Отмечается, что с января по сентябрь в аптеках России продали около 12 миллионов упаковок, что в рублёвом выражении равно примерно 2,7 миллионам рублей.

По данным исследования в 2017 году в России продавались примерно 414 наименований презервативов. При этом россияне чаще покупают презервативы в упаковке по три штуки — 67% от всех продаж.

Цена одной упаковки по данным агентства в среднем составляет 231 рубль, что равно прошлогодней цене. Один презерватив при этом стоит примерно 44,7 рублей.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, рождаемость в России продолжает падать. Основной причиной специалисты считают нежелание рожать детей в кризисный период.

Также мы рассказывали, что барьерный метод контрацепции по-прежнему остаётся самым популярным у женщин. Предохраняются способом прерванного полового акта 13%, в прошлом году 18%, календарным методом 6%, в 2016 году 10%.

Выбирают гормональный метод предохранения 40%, тогда как в прошлом году этот показатель был на 2% ниже — 38%.

При этом исследователи отмечают, что презервативы чаще используют девушки с 18 до 24 лет, гормональную контрацепцию с 25 до 34 лет.

Комментарии 4
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00000
18 0
Так это же хорошо! Так страну и проебЁм))))
Придут Китайцы и заселят нашу необъятную родину!)
Я тоже не вижу перспектив завести семью и детей с ЗП в 20 тыс- 25 тыс рублей. Ни ипотеку, ни мебели купить не жене шубу, да даже не накормить живя на съемной хате.
Так что пускай ОЛИГАРХИ и размножаються, а я как нибудь докоратую свой век. Мне к слову всего то 29 лет.
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Про
3 0
Классные Новости я сильно переживаю
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Кукиш
7 0
Зачем рожать? На убойное мясо Великому Солнцеликому Пу ?
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Армянский коммунист
0 5
Не волнуйтесь,на дорогие презервативы денег не у каждого, да и в"гости"идти с одними презервативами по меньшей мере неприлично,как минимум нужен букетик и что нибудь спиртосодержащее.
Отсюда вывод-на предохранителях экономим,берём китайские,а они судя по количеству населения поднебесной, не лучшего качества.
Так что"благодаря"китайским изделиям,вымирание россиянам не грозит.
Беды следует опасаться с другой стороны, но об этом не здесь.
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