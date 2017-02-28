Россияне стали чаще покупать презервативы.
По данным аналитиков DSM Group, за девять месяцев этого года в аптеках России было продано на 3,3% больше презервативов, чем в прошлом году за этот же период.
Всего по миру эта цифра увеличилась на 2,9%.
Представители компании поясняют, что на фоне падения продаж на 12% в 2016 году эта цифра является успехом.
Отмечается, что с января по сентябрь в аптеках России продали около 12 миллионов упаковок, что в рублёвом выражении равно примерно 2,7 миллионам рублей.
По данным исследования в 2017 году в России продавались примерно 414 наименований презервативов. При этом россияне чаще покупают презервативы в упаковке по три штуки — 67% от всех продаж.
Цена одной упаковки по данным агентства в среднем составляет 231 рубль, что равно прошлогодней цене. Один презерватив при этом стоит примерно 44,7 рублей.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, рождаемость в России продолжает падать. Основной причиной специалисты считают нежелание рожать детей в кризисный период.
Также мы рассказывали, что барьерный метод контрацепции по-прежнему остаётся самым популярным у женщин. Предохраняются способом прерванного полового акта 13%, в прошлом году 18%, календарным методом 6%, в 2016 году 10%.
Выбирают гормональный метод предохранения 40%, тогда как в прошлом году этот показатель был на 2% ниже — 38%.
При этом исследователи отмечают, что презервативы чаще используют девушки с 18 до 24 лет, гормональную контрацепцию с 25 до 34 лет.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Придут Китайцы и заселят нашу необъятную родину!)
Я тоже не вижу перспектив завести семью и детей с ЗП в 20 тыс- 25 тыс рублей. Ни ипотеку, ни мебели купить не жене шубу, да даже не накормить живя на съемной хате.
Так что пускай ОЛИГАРХИ и размножаються, а я как нибудь докоратую свой век. Мне к слову всего то 29 лет.
Отсюда вывод-на предохранителях экономим,берём китайские,а они судя по количеству населения поднебесной, не лучшего качества.
Так что"благодаря"китайским изделиям,вымирание россиянам не грозит.
Беды следует опасаться с другой стороны, но об этом не здесь.