Новокузнечанин наглядно объяснил, почему горожане страдают от холода в квартирах.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что жители Дальнего Куйбышева жалуются на холод в домах. Как пояснили в администрации, идёт регулировка температурного режима, именно поэтому в некоторых домах может быть холодно.

Однако по словам одного из горожан, дело совсем в другом. По мнению Дениса Щедрина, который вышел на одиночный пикет несколько дней назад, проблема кроется в нехватке угля в котельных.

Дабы выводы, которые делает новокузнечанин, не были голословными, он прислал в редакцию Novokuznetsk.su видео, на котором наглядно видны объёмы запасов.

Действительно ли город испытывает нехватку угля, неизвестно. Однако все горожане, в домах которых температурный режим не соответствуют норме, могут обратиться с требованием сделать пересчёт в ресурсоснабжающию организацию.