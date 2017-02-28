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Новокузнечане в шоке от нехватки угля в котельной

Сегодня 14:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Blog-richdemufupi.zzz.com.ua

Новокузнечанин наглядно объяснил, почему горожане страдают от холода в квартирах.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что жители Дальнего Куйбышева жалуются на холод в домах. Как пояснили в администрации, идёт регулировка температурного режима, именно поэтому в некоторых домах может быть холодно.

Однако по словам одного из горожан, дело совсем в другом. По мнению Дениса Щедрина, который вышел на одиночный пикет несколько дней назад, проблема кроется в нехватке угля в котельных.

Дабы выводы, которые делает новокузнечанин, не были голословными, он прислал в редакцию Novokuznetsk.su видео, на котором наглядно видны объёмы запасов.

Действительно ли город испытывает нехватку угля, неизвестно. Однако все горожане, в домах которых температурный режим не соответствуют норме, могут обратиться с требованием сделать пересчёт в ресурсоснабжающию организацию.

Комментарии 19
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Ъ
3 0
Должности мэра и губернатора хорошие, но опасные: выгнать могут и (или) посадить.
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ника
6 0
Должности мэра и губернатора хорошие, но опасные: выгнать могут и (или) посадить.
везде разрезы угольные, шахты, а угля в котельных нехватка, вот дурдом!!!!
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вот так!
7 0
А уголь рекой утекает из Кузбасса, растет количество миллиардеров с московской и забугорной пропиской.
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Буке
5 1
Главное, у хохлов газа не хватит, а мы потерпим. Бггг...
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Денис
9 1
Давно надо судить и Тулеева и Кузнецова, только за то что они в прямом смысле издевательски относятся к простым гражданам, только знают пиариться за счёт налогоплательщиков, да сказки рассказывать жителям!!! В отставку и уголовные дела на обоих!!!!!!!!!
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ника
4 0
Главное, у хохлов газа не хватит, а мы потерпим. Бггг...
это у хохлов плохо, а нас рай ! при нашем мудрым руководстве страны
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Егор
1 0
А это ничего, что когда бюджет КО закладывали, тонна угля стоила 45$, а потом 95$? А наш бюджет пустой!
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Ъ
1 0
это у хохлов плохо, а нас рай ! при нашем мудрым руководстве страны
Ну, да... Может, Boney M ещё разок приедет.
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ААА
1 0
Должности мэра и губернатора хорошие, но опасные: выгнать могут и (или) посадить.
лучше второе!
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лапшесниматель
8 0
Денис Щедрин попал в самую дырочку - практически все котельные города работают с колес, запаса нет и это всем чиновникам прекрасно известно.
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Бусина
8 0
Давно надо судить и Тулеева и Кузнецова, только за то что они в прямом смысле издевательски относятся к простым гражданам, только знают пиариться за счёт налогоплательщиков, да сказки рассказывать жителям!!! В отставку и уголовные дела на обоих!!!!!!!!!
Денис, молодец!!! Активная гражданская позиция!! Жаль что есть те, кто еще сидит дома на теплых диванах, и ждет что кто-то придет, и решит все проблемы в городе, надеясь на "эффективных менеджеров" в лице губера и мэра.Они сейчас только заняты расхваливанием друг друга по ТВ!!!! Видимо считают нас слепо-глухо-немыми идиотами!!!
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Денис
8 0
Уважаемая редакция ВашГород, а почему у Вас нет ничего о том, как прошла проверка прокуратуры по депутатам в Кемеровской области, а то есть информация только об одном . Депутат Новокузнецкого городского округа Смехнов Евгений от партии ЛДПР,скрыл данные в декларации,о наличии в собственности у жены капитального гаража стоимостью 320000 рублей , Генеральная прокуратура выявила это нарушение, а прокурор города Платов не принимает решение. Зачем городу такой прокурор? Неужели ему это враньё сойдёт с рук?!
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Бусина
0 0
А это ничего, что когда бюджет КО закладывали, тонна угля стоила 45$, а потом 95$? А наш бюджет пустой!
Так работать надо больше, а тырить- меньше!!! И все будет в городе складываться!.А если думу только о своем кармане дум ать, так бюджет никогда не будет пополняться!
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вот так!
3 0
Так работать надо больше, а тырить- меньше!!! И все будет в городе складываться!.А если думу только о своем кармане дум ать, так бюджет никогда не будет пополняться!
Ну работяги то работают, а начальство и чиновники тырят!
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Хм
0 0
По норме 18°С!!!
Уж её то котельные обеспечивают)))
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Местная 9883
0 0
А это ничего, что когда бюджет КО закладывали, тонна угля стоила 45$, а потом 95$? А наш бюджет пустой!
Ну, что сказать...Молодец, возьми на полке пряник. Ты в смысл-то вдумывался своей писанины? В угольном регионе, в России, считать цену на уголь в долларах. Для своих же! Для тех, кто гробит своё здоровье на добыче этого угля. Для тех, кто вынужден дышать угольной пылью. Для тех, кто лишается своей земли из-за разрезов.
А бюджет пустой потому, что управленцы у нас слишком эффективные. Сами себе продающие уголь по 95$.
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z
0 0
Должности мэра и губернатора хорошие, но опасные: выгнать могут и (или) посадить.
Еще ни кого не посадили.
А вот то что не хватает угля, это уголовное преступление.
Более того, в тариф заложено определенное качество, и если жители тратятся на контроль тепла в домах, то им не только должны пересчитать, но и возместить моральный ущерб и траты на доказательную базу, юриста ... и все чего можно подвязать к этой теме. Только хардкор их сдвинет с злоупотребления доверием.
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местный-2
0 0
А это ничего, что когда бюджет КО закладывали, тонна угля стоила 45$, а потом 95$? А наш бюджет пустой!
В цепочке между продавцом и покупателем встроен офшорный посредник,который и получает основную прибыль,поэтому не особенно важно для продавца ,как изменились мировые цены.
Посредник да.....станет более упитанным,а те,кто здесь копает будут по-прежнему платить мизерные налоги.
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