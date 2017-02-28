Новокузнечанин наглядно объяснил, почему горожане страдают от холода в квартирах.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что жители Дальнего Куйбышева жалуются на холод в домах. Как пояснили в администрации, идёт регулировка температурного режима, именно поэтому в некоторых домах может быть холодно.
Однако по словам одного из горожан, дело совсем в другом. По мнению Дениса Щедрина, который вышел на одиночный пикет несколько дней назад, проблема кроется в нехватке угля в котельных.
Дабы выводы, которые делает новокузнечанин, не были голословными, он прислал в редакцию Novokuznetsk.su видео, на котором наглядно видны объёмы запасов.
Действительно ли город испытывает нехватку угля, неизвестно. Однако все горожане, в домах которых температурный режим не соответствуют норме, могут обратиться с требованием сделать пересчёт в ресурсоснабжающию организацию.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Уж её то котельные обеспечивают)))
А бюджет пустой потому, что управленцы у нас слишком эффективные. Сами себе продающие уголь по 95$.
А вот то что не хватает угля, это уголовное преступление.
Более того, в тариф заложено определенное качество, и если жители тратятся на контроль тепла в домах, то им не только должны пересчитать, но и возместить моральный ущерб и траты на доказательную базу, юриста ... и все чего можно подвязать к этой теме. Только хардкор их сдвинет с злоупотребления доверием.
Посредник да.....станет более упитанным,а те,кто здесь копает будут по-прежнему платить мизерные налоги.