Кузбасские почтальоны в 2017 году получат более 250 мобильных почтово-кассовых терминалов.

Устройства используют для проведения платежей: оплаты услуг ЖКХ, сотовой связи, штрафов, кредитов и так далее, рассказали в «Почте России».

«Помимо несомненного удобства для клиентов-пенсионеров, использование мобильных терминалов снижает нагрузку на отделения», — сообщил представитель «Почты России» Николай Бурмышев.

Он добавил, что к системе подключают всё больше услуг, которые можно оплатить через почтовый терминал.