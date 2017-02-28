Кузбасским пенсионерам станет удобнее платить кредиты и штрафы
Сегодня 14:20
Кузбасские почтальоны в 2017 году получат более 250 мобильных почтово-кассовых терминалов.
Устройства используют для проведения платежей: оплаты услуг ЖКХ, сотовой связи, штрафов, кредитов и так далее, рассказали в «Почте России».
«Помимо несомненного удобства для клиентов-пенсионеров, использование мобильных терминалов снижает нагрузку на отделения», — сообщил представитель «Почты России» Николай Бурмышев.
Он добавил, что к системе подключают всё больше услуг, которые можно оплатить через почтовый терминал.
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Вот это забота о пенсионерах!!!)))