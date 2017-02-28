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Кузбасским пенсионерам станет удобнее платить кредиты и штрафы

Сегодня 14:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yakutsk.news

Кузбасские почтальоны в 2017 году получат более 250 мобильных почтово-кассовых терминалов.

Устройства используют для проведения платежей: оплаты услуг ЖКХ, сотовой связи, штрафов, кредитов и так далее, рассказали в «Почте России».

«Помимо несомненного удобства для клиентов-пенсионеров, использование мобильных терминалов снижает нагрузку на отделения», — сообщил представитель «Почты России» Николай Бурмышев.

Он добавил, что к системе подключают всё больше услуг, которые можно оплатить через почтовый терминал.

Комментарии 4
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ГАИшник
4 2
Я понял! Нужно побольше штрафовать пенсионеров! Для их же удобства...
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Сан Саныч 7078
8 0
Вот это забота о пенсионерах!!!)))
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Армянский коммунист
0 0
Ну не надо из"едристов"делать монстров,до бабла жадных, они,я уверен спишут часть долгов,если загнаные в долги пенсионеры и инвалиды"правильно"проголосуют.
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