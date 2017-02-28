Общественная палата предложила упростить раздел имущества между супругами при разводе.

Если предложение вступит в силу, то супругам придётся указывать в Едином госреестре прав на недвижимость, что квартира находится в совместной собственности. Сейчас такую запись вносят по желанию. Это чревато последствиями, так как на неё ориентируются при покупке недвижимости. И не исключены ситуации, когда один из супругов, на которого записана, к примеру, квартира, продаёт её без согласия бывшего партнёра.

Предлагают упростить и раздел бизнеса — отдавать активы именно тому супругу, кто занимался предпринимательской деятельностью. А второй в этом случае сможет рассчитывать на справедливую компенсацию, пишет Novokuznetsk.su. Её размер суд определит исходя из социального статуса, уровня жизни, потребностей человека.

Помимо этого, Общественная палата считает нужным при разводе делить всё имущество, а не частями. Это снизит нагрузку на суды, уверены представители ОП.

Предложения касаются и брачного договора, сообщает «Известия». В частности, дать суду право изменять документ, если его условия ставят одного из партнёров в неблагоприятное положение.

В Госдуме идею Общественной палаты назвали разумной и намерены обсудить её с экспертами.