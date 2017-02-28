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Какой в Новокузнецке магазин лучший: опрос

Сегодня 07:40
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке за несколько лет резко поменялся рынок ритейла. «Пятёрочки», «Магниты» и «Монетки» активно развиваются, конкурируя с местными магазинами. Не отстают и гипермаркеты.

ВашГород.ру предлагает читателям выбрать самый лучший в Новокузнецке сетевой магазин — как местный, так и федеральный.

Для этого поучаствуйте в наших опросах. Мы разделили их на несколько частей, где читатели смогут проголосовать за магазин с лучшим интерьером и уходом, обслуживанием, ассортиментом и ценами. Запускаем первую часть опроса.

Комментарии 4
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Андрей
0 0
Где метро?
А что в Метро хорошего
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Евгения
0 6
В пятерочке намного лучше, чем в ленте, хотя сравнили, гипермаркет где потеряться можно, и уютную пяторочку, кстати там и цены очень уютные хД
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я
2 0
Совсем идеального не выберешь, в каждом свои плюсы и минусы, но "Гастроном" точно не терплю.
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