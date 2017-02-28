В Новокузнецке за несколько лет резко поменялся рынок ритейла. «Пятёрочки», «Магниты» и «Монетки» активно развиваются, конкурируя с местными магазинами. Не отстают и гипермаркеты.

ВашГород.ру предлагает читателям выбрать самый лучший в Новокузнецке сетевой магазин — как местный, так и федеральный.

Для этого поучаствуйте в наших опросах. Мы разделили их на несколько частей, где читатели смогут проголосовать за магазин с лучшим интерьером и уходом, обслуживанием, ассортиментом и ценами. Запускаем первую часть опроса.