Отдых и оздоровление сегодня немногим по карману. Если лет 20−30 назад этот вопрос брали на себя профсоюзы предприятий, то сейчас подавляющее большинство компаний свели соцпакет до минимума, а то и вовсе его отменили.

Что поделаешь, кризис! Однако эта невесёлая тенденция не распространяется на предприятия ЕВРАЗа. Благодаря компании ежегодно по льготным путевкам отдыхают десятки тысяч металлургов и их дети. Одну из девчонок — 12-летнюю Дарью Гордейчук — до сих пор переполняют эмоции.

Дарья с гордостью рассказывает, что была в «Школе приключений» в Шерегеше и научилась там стрелять из арбалета. А главное — в летнем лагере у неё появились подруги и друзья, с которыми Даша продолжает активно переписываться. Её мама, ведущий инженер цеха по ремонту основного металлургического оборудования ЦРМО № 2 Татьяна Гордейчук, признаётся, что у дочки и сейчас глаза горят, когда она вспоминает о своих шерегешских приключениях.

А таких ярких воспоминаний, и правда, много! Девочка и её новые друзья стреляли из лука, осваивали скалодром, играли в лазерный пейнтбол, поднимались на фуникулёре на гору Зелёную, купались в открытом бассейне. А по вечерам участвовали в огоньках, демонстрируя собственные таланты в детских шоу. В общем, было весело, так что Дарье её летние каникулы очень понравились.

Естественно, Татьяна довольна, что Даша так хорошо отдохнула. Причём дочкин отдых обошёлся маме всего в 2440 рублей. Это 10% от стоимости путёвки, а остальные 90% оплатил ЕВРАЗ ЗСМК, где работает старшая Гордейчук. По её словам, социальная политика на предприятии развита просто отлично, а правом на льготные путёвки в санатории и оздоровительные детские лагеря может воспользоваться любой. И совсем не обязательно быть «работником месяца» — достаточно всего лишь написать заявление, какая путёвка тебе нужна.

«Мы находимся в более выгодной ситуации, чем многие новокузнечане, — признаётся Татьяна Гордейчук, — Конечно же, очень приятно, когда на предприятии такое отношение к работникам. Спасибо за это нашему комбинату!».

ЕВРАЗ действительно реализует широкомасштабную социальную программу, частью которой является организация летнего отдыха сотрудников и их детей. Ежегодно комбинат на эти цели выделяет порядка 200 миллионов рублей, в том числе на программу семейного отдыха «Мать и дитя». Мальчишки и девчонки, а также их родители отдыхают и оздоравливаются не только на территории Кузбасса, но и в Новосибирской области, республике Хакасия, Горном Алтае.

Да, для каждого ребёнка детский лагерь подбирается индивидуально. Отдых может быть как оздоровительного, так и спортивного характера. А одними из самых популярных являются туристические детские лагеря «Школа активного отдыха» и «Школа приключений», где подростки с большим удовольствием учатся управлять парусными лодками, занимаются пейнтболом, конным спортом, посещают экскурсии.

Программы по летнему отдыху постоянно корректируются, учитываются пожелания работников, проводится анкетирование персонала, выездные аудиты в детские лагеря и санатории.

Главными критериями при выборе мест отдыха и оздоровления являются высокий уровень лечебной и материальной базы, качественное питание, разнообразные формы досуга, безопасные условия отдыха. Компания компенсирует до 90% стоимости каждой путёвки. А малообеспеченным и многодетным семьям такие путёвки предоставляются бесплатно.