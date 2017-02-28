В России готовы принять вторую редакцию закона «Об организации дорожного движения».

Исправленный проект предлагает регионам самим определять, какой транспорт пускать на выделенные полосы. Сейчас, согласно ПДД, там могут ездить общественный транспорт, школьные автобусы, велосипедисты и такси.

Также авторы хотели обязать регионы сделать для всех автомобилистов бесплатную парковку с 20:00 до 8:00. В итоге решение оставили губернаторам, пишет «Коммерсантъ». А вот дорожникам не отвертеться: поправки заставят их организовывать объездную во время ремонта проезжей части, если перекрыто более 50% магистрали.

Помимо того, застройщиков обяжут учитывать транспортную систему при планировании новых зданий. А исполнительную власть — развивать инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов.

От некоторых идей авторы решили отказаться. Так, убрали нашумевшую поправку, позволяющую регионам вводить платный проезд для транспорта.

Закон могут принять до конца 2017 года, рассказал глава комитета по транспорту Евгений Москвичёв.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России недавно выросли штрафы за непропуск пешеходов. Также поменялись правила кругового движения для авто. Водителей грузопассажирского транспорта тоже ждут новые требования.

Напомним, также автомобилистов заставили клеить знак «Шипы» на заднее стекло.