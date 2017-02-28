На неделе кузбассовцев ждёт тёплая погода, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

На вторник прогнозируют гололёд и мокрый снег. Днём 0,-5°С, ночью -4,-9°С. В среду температура останется в тех же пределах. Жителям снова обещают мокрый снег и слабые метели.

В четверг погода почти не изменится, а вот в пятницу ещё немного потеплеет. Ночью ожидается 0,-5°С. Сохраняются осадки.

В субботу днём ожидается +4,-1°С, ночью — -2,-7°С. Возможен снег и южный ветер скоростью до 17−22 м/с.

Предварительно, в воскресенье погода резко поменяется. Утром температура останется в пределах -2,-7°С, но в ночь на понедельник возможны отметки в -20,-25°С.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, декабрь и январь, по предварительной оценке, в этом году ожидаются холоднее, чем обычно.