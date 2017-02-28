ВашГород.ру совместно с компанией «Обнови обои» запускает проект, который будет интересен всем, кто небезразличен к вопросу создания уюта в своем доме.

Любой читатель ВашГород.ру может принять в нем участие и получить заключение специалиста о собственном интерьере.

В проекте «Дизайн-инспекция» все желающие могут предоставить фото своих жилищ на суд опытного дизайнера интерьера Елены Илюшкиной, за плечами которой много интересных проектов, в том числе и в квартирах типовой застройки Новокузнецка.

Суть заключается в следующем: читатели ВашГород.ру могут присылать на нашу почту news@vashgorod.ru фото интерьеров своих квартир или домов и вопросы, которые интересуют. А наш эксперт вынесет свой вердикт по некоторым вариантам: гармонично ли цветовое решение в интерьере, правильно ли расставлены акценты, соответствует ли дизайн назначению помещения, верно ли выбран стиль и поддержан ли он в деталях, каковы основные ошибки и находки каждого пространства? За один выпуск будут рассматриваться не более пяти интерьеров. Список формируется согласно очереди.

Дизайнер-декоратор Елена Илюшкина

За 13 лет реализовано свыше 350 проектов различного формата. Тонко чувствует цвет, талантливо сочетает, казалось бы несочетаемые фактуры, стили, приемы и техники декорирования. Во всех ее работах прослеживается свой, авторский почерк. В прошлом — профессиональный преподаватель изобразительного искусства. Давно и успешно сотрудничает с компанией «Обнови обои».

Кроме того, каждый читатель сможет принять участие в обсуждении материалов, а самые активные получат призы.

Уже завтра, 22 ноября, на нашем сайте выйдет первый выпуск проекта. В качестве примера, оценить мы предложили интерьеры квартир, в которых живут журналисты ВашГород.ру. Не пропустите.