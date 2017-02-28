С сегодняшнего дня парковка возле БЦ «Сити» в Новокузнецке стала платной.

Об этом ВашГород.ру сообщили горожане, оставшиеся недовольны такими изменениями.

По словам читателей, стоянка для машин, расположенная у главного входа в бизнес-центр, теперь стала платной — на въезде поставили шлагбаум.

Как сообщают горожане, за день стоянки придётся заплатить 100 рублей. Первый час обойдётся в 30 рублей, в последующие часы за нахождение вашего авто на парковке придётся доплачивать по 15 рублей.

При этом в соцсетях горожане отмечают, что впервые за долгое время парковка у главного входа в «Сити» пустует.

«Там сегодня утром стояло не больше десяти машин, хотя обычно, чтобы там встать, надо постараться», — рассказал ВашГород.ру один из автолюбителей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что новокузнечанин возмутился платной парковкой возле ДК «Алюминщик».