С сегодняшнего дня парковка возле БЦ «Сити» в Новокузнецке стала платной.
Об этом ВашГород.ру сообщили горожане, оставшиеся недовольны такими изменениями.
По словам читателей, стоянка для машин, расположенная у главного входа в бизнес-центр, теперь стала платной — на въезде поставили шлагбаум.
Как сообщают горожане, за день стоянки придётся заплатить 100 рублей. Первый час обойдётся в 30 рублей, в последующие часы за нахождение вашего авто на парковке придётся доплачивать по 15 рублей.
При этом в соцсетях горожане отмечают, что впервые за долгое время парковка у главного входа в «Сити» пустует.
«Там сегодня утром стояло не больше десяти машин, хотя обычно, чтобы там встать, надо постараться», — рассказал ВашГород.ру один из автолюбителей.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что новокузнечанин возмутился платной парковкой возле ДК «Алюминщик».
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