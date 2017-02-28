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Новокузнечане недовольны платной парковкой возле бизнес-центра

Сегодня 16:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Yugopolis.ru

С сегодняшнего дня парковка возле БЦ «Сити» в Новокузнецке стала платной.

Об этом ВашГород.ру сообщили горожане, оставшиеся недовольны такими изменениями.

По словам читателей, стоянка для машин, расположенная у главного входа в бизнес-центр, теперь стала платной — на въезде поставили шлагбаум.

Как сообщают горожане, за день стоянки придётся заплатить 100 рублей. Первый час обойдётся в 30 рублей, в последующие часы за нахождение вашего авто на парковке придётся доплачивать по 15 рублей.

При этом в соцсетях горожане отмечают, что впервые за долгое время парковка у главного входа в «Сити» пустует.

«Там сегодня утром стояло не больше десяти машин, хотя обычно, чтобы там встать, надо постараться», — рассказал ВашГород.ру один из автолюбителей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что новокузнечанин возмутился платной парковкой возле ДК «Алюминщик».

Комментарии 5
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аватар
585
8 1
Ну и нечего там делать.Не будет клиентов,арендаторы разбегутся по более транспортнодоступным местам.
ответить
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13
0 0
Ну и нечего там делать.Не будет клиентов,арендаторы разбегутся по более транспортнодоступным местам.
Клиенты\работники заставят машинами всю округу и всё
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z
0 0
После этого нужно центр на пару классов опусть с а++ до б.
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Работник
0 0
Центр не при чем! Как рассказал утром охранник в этой будке - это администрация города делает. Скоро все стоянки возле всех тц они заберут и сделают платными!
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Алексей
0 0
Центр не при чем! Как рассказал утром охранник в этой будке - это администрация города делает. Скоро все стоянки возле всех тц они заберут и сделают платными!
И не только у торговых центров! Из федерального бюджета выделили деньги на ремонт дворов и улиц города, поэтому ранее и сообщала администрация города о возможных платных парковках, в том числе и во дворах!
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