Знаменитый рокер и экс-солист «Короля и Шута» Андрей Князев приезжает в Кузбасс в составе рок-группы КняZz.

Музыкант выступит в Кемерове в «Байконуре», 12 февраля. Организаторы пока не раскрывают стоимость билетов, но рассказали, что группа презентует новый альбом «Узники Долины Снов». И, конечно, хиты «Короля и Шута».

В Новокузнецк рокеры приедут 20 февраля, в «Восьмую проходную». Программа выступления та же самая. Билеты стоят от 1100 до 2300 рублей, говорится на сайте Kassy.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, осенью в Кемерово приедет Филипп Киркоров. А в Новокузнецке весной выступит Светлана Лобода.