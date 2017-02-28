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В Кемерове и Новокузнецке выступит рок-группа КняZz

Сегодня 16:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bagandmusic.ru

Знаменитый рокер и экс-солист «Короля и Шута» Андрей Князев приезжает в Кузбасс в составе рок-группы КняZz.

Музыкант выступит в Кемерове в «Байконуре», 12 февраля. Организаторы пока не раскрывают стоимость билетов, но рассказали, что группа презентует новый альбом «Узники Долины Снов». И, конечно, хиты «Короля и Шута».

В Новокузнецк рокеры приедут 20 февраля, в «Восьмую проходную». Программа выступления та же самая. Билеты стоят от 1100 до 2300 рублей, говорится на сайте Kassy.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, осенью в Кемерово приедет Филипп Киркоров. А в Новокузнецке весной выступит Светлана Лобода.

Комментарии 7
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Читатель
7 2
И что на эту *** кто то ходит ?
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134
3 0
Ария лучше! Кипелов хотя бы тексты красивые писал. А эти только арать научились и выглядит как обсосы обдолбанные.
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Для редакции
3 2
Ну хоть одного человека с филологическим образованием в штат определите! У людей читающих ваши " в КемеровЕ, в АбашевЕ, в КрасулинЕ" и прочая вызывают дикое желание уехать как можно дальше вышеуказанных мест обитания карасей пера.
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Ъ
1 0
Ну хоть одного человека с филологическим образованием в штат определите! У людей читающих ваши " в КемеровЕ, в АбашевЕ, в КрасулинЕ" и прочая вызывают дикое желание уехать как можно дальше вышеуказанных мест обитания карасей пера.
Так и уезжай. Грамотно написано. Именно в КемеровЕ. Но: "в городЕ КемеровО". Ты из колхоза "Путь Ильича"? Там школы не было? Понимаю.
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Анонимный пользователь
1 0
Ну хоть одного человека с филологическим образованием в штат определите! У людей читающих ваши " в КемеровЕ, в АбашевЕ, в КрасулинЕ" и прочая вызывают дикое желание уехать как можно дальше вышеуказанных мест обитания карасей пера.
Сразу видно - кемеровчанин бесится. У самого (ой) - то какое образование? Классов 9 хоть есть? Грамотный человек знает, что в КемеровЕ, но в городе КемеровО - аксиома!
Столичные борзописцы вообще жгут: на Кузбассе!
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Ъ
1 0
Сразу видно - кемеровчанин бесится. У самого (ой) - то какое образование? Классов 9 хоть есть? Грамотный человек знает, что в КемеровЕ, но в городе КемеровО - аксиома!
Столичные борзописцы вообще жгут: на Кузбассе!
Браво! +++
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Ъ
0 0
Ария лучше! Кипелов хотя бы тексты красивые писал. А эти только арать научились и выглядит как обсосы обдолбанные.
Их беда в том, что это, по сути, художественная самодеятельность. Князев не имеет музыкального образования, все на уровне аккордов "маленькая звездочка", "большая звездочка", "баррэ" и "лесенка". Припоминаете? Им бы вокалиста именно уровня Кипелова, Носкова или Градского, тогда -да.
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