Кемеровская Госавтоинспекция продолжает рейд, в рамках которого штрафует водителей машин с нечитаемыми номерами.

В период со 2 октября кемеровские инспекторы «поймали» более 1100 человек, сообщили в ГАИ. Нарушителям придётся заплатить по 500 рублей. Кроме того, правоохранители остановили водителя, который препятствовал считыванию номеров, используя специальные материалы. Автовладельцу выпишут штраф в 5000 рублей или запретят водить 1,5−3 года.

Ещё трое водителей попались на авто с подложными номерами, им грозит лишение прав.