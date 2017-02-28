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Больше тысячи кемеровчан оштрафовали за грязные номера

Сегодня 07:25
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
choiz.me

Кемеровская Госавтоинспекция продолжает рейд, в рамках которого штрафует водителей машин с нечитаемыми номерами.

В период со 2 октября кемеровские инспекторы «поймали» более 1100 человек, сообщили в ГАИ. Нарушителям придётся заплатить по 500 рублей. Кроме того, правоохранители остановили водителя, который препятствовал считыванию номеров, используя специальные материалы. Автовладельцу выпишут штраф в 5000 рублей или запретят водить 1,5−3 года.

Ещё трое водителей попались на авто с подложными номерами, им грозит лишение прав.

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