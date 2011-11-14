Банк «НОВОКИБ» в 2017 году отметил юбилей — 25 лет на региональном рынке банковских услуг. За 25 лет работы Банк приобрел репутацию стабиль­ной кредитной организации.

Важным фактором успеха и динамичного развития стало доверие со стороны клиен­тов, ориентация на интересы, которых всегда была одним из основных приоритетных направлений Банка.

Преимущества Банка «НОВОКИБ» — индивидуальный подход к каждому клиенту и максимально оперативное принятие решения.

На данный момент Банк предлагает для новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обслуживание расчетно-кассового пакета «НОВЫЙ БИЗНЕС» в течение 3х месяцев бесплатно! В него входят ежемесячное обслуживание одного расчетного счета включая, обслуживание в системе «Интернет-Банк».

Более подробная информация на сайте Банка.

Банк «НОВОКИБ» применяет индивидуальный подход к каждому клиенту, помогая ему выбрать наиболее подходящие условия, в том числе условия кредитования. Банк предлагает целевые кредиты, кредитные линии, овердрафт и банковские гарантии.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Банк предоставляет овердрафт расчетного счета от первого дня открытия расчетного счета в Банке «НОВОКИБ»!

Более подробная информация на сайте Банка.

Банк «НОВОКИБ» выполняет функции агента валютного контроля. Высококвалифицированные специалисты по валютному контролю помогут Вам избежать многих проблем, связанных с процедурой контроля, проведут консультацию по валютному законодательству, по вопросам выбора оптимального способа проведения операции, своевременно напомнят о сроках предоставления необходимых документов.

Более подробная информация на сайте Банка.

Банк «НОВОКИБ» ориентируется на каждого клиента, старается создать такие условия, при которых каждый клиент понимает, что Банк рабо­тает для него. Банку важно, чтобы клиент получил свои услуги быстро и качественно.

Всегда рады видеть Вас в наших офисах по адресам:

Г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69, тел.: 8(3843) 357−753, 45−92−67;

Г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 5, тел.: 8 (38 475) 44−6-11, 44−0-11.

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