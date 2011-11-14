Банк «НОВОКИБ» в 2017 году отметил юбилей — 25 лет на региональном рынке банковских услуг. За 25 лет работы Банк приобрел репутацию стабильной кредитной организации.
Важным фактором успеха и динамичного развития стало доверие со стороны клиентов, ориентация на интересы, которых всегда была одним из основных приоритетных направлений Банка.
Преимущества Банка «НОВОКИБ» — индивидуальный подход к каждому клиенту и максимально оперативное принятие решения.
На данный момент Банк предлагает для новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обслуживание расчетно-кассового пакета «НОВЫЙ БИЗНЕС» в течение 3х месяцев бесплатно! В него входят ежемесячное обслуживание одного расчетного счета включая, обслуживание в системе «Интернет-Банк».
Более подробная информация на сайте Банка.
Банк «НОВОКИБ» применяет индивидуальный подход к каждому клиенту, помогая ему выбрать наиболее подходящие условия, в том числе условия кредитования. Банк предлагает целевые кредиты, кредитные линии, овердрафт и банковские гарантии.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Банк предоставляет овердрафт расчетного счета от первого дня открытия расчетного счета в Банке «НОВОКИБ»!
Более подробная информация на сайте Банка.
Банк «НОВОКИБ» выполняет функции агента валютного контроля. Высококвалифицированные специалисты по валютному контролю помогут Вам избежать многих проблем, связанных с процедурой контроля, проведут консультацию по валютному законодательству, по вопросам выбора оптимального способа проведения операции, своевременно напомнят о сроках предоставления необходимых документов.
Более подробная информация на сайте Банка.
Банк «НОВОКИБ» ориентируется на каждого клиента, старается создать такие условия, при которых каждый клиент понимает, что Банк работает для него. Банку важно, чтобы клиент получил свои услуги быстро и качественно.
Всегда рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
Г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69, тел.: 8(3843) 357−753, 45−92−67;
Г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 5, тел.: 8 (38 475) 44−6-11, 44−0-11.
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