В России всерьёз озаботились пропагандой среди молодёжи криминального образа жизни.

Речь идёт о романтизации «блатного» образа жизни, преступлений и, конечно, тюрьмы, в СМИ и соцсетях. В последних действуют множество сообществ, пропагандирующих такой стиль жизни. К примеру, введя в поиске во «ВКонтакте» слово «АУЕ» («арестантский уклад един», позывной любителей криминала — прим. ВГ), наткнёшься как минимум на десятку таких сообществ. В самом крупном более 287 000 участников.

Закон, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в соцсетях, в Госдуму внёс сенатор Антон Беляков. Он предложил дать Роскомнадзору право до суда блокировать сайты, прославляющие преступный образ жизни. По словам Белякова, в России есть неформальная молодёжная субкультура, которая распространяет среди детей бандитские идеалы. Об этом сообщает «Медиазона».

«Новая газета» ещё в июне рассказала о небывалой популярности среди российских ребят субкультуры АУЕ.

«Прежде всего это опознавательный знак: „свой“ — „чужой“. Произнесение тобой этих трех букв означает: ты в курсе. Или — ты поддерживаешь блатные понятия. Все зависит от контекста. Это или приветствие, или угроза. Пример: „Ауе, иди сюда“; „Ауе, дай мобилку позвонить“; „Ауе, ты кто вообще?“ Это восклицательное междометие, и используется оно и как призыв, клич», — рассказало издание.

Добавим, по мнению Антона Белякова, пропаганда криминала в соцсетях не менее опасна, чем популяризация наркотиков, экстремизма и так далее. Правда, будет ли попадать под действие закона песни групп вроде «Бутырка» или «Лесоповал», не уточнил.