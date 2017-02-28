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Конец АУЕ: в России хотят запретить пропаганду криминала

Сегодня 17:20
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
readovka.ru

В России всерьёз озаботились пропагандой среди молодёжи криминального образа жизни.

Речь идёт о романтизации «блатного» образа жизни, преступлений и, конечно, тюрьмы, в СМИ и соцсетях. В последних действуют множество сообществ, пропагандирующих такой стиль жизни. К примеру, введя в поиске во «ВКонтакте» слово «АУЕ» («арестантский уклад един», позывной любителей криминала — прим. ВГ), наткнёшься как минимум на десятку таких сообществ. В самом крупном более 287 000 участников.

Закон, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в соцсетях, в Госдуму внёс сенатор Антон Беляков. Он предложил дать Роскомнадзору право до суда блокировать сайты, прославляющие преступный образ жизни. По словам Белякова, в России есть неформальная молодёжная субкультура, которая распространяет среди детей бандитские идеалы. Об этом сообщает «Медиазона».

«Новая газета» ещё в июне рассказала о небывалой популярности среди российских ребят субкультуры АУЕ.

«Прежде всего это опознавательный знак: „свой“ — „чужой“. Произнесение тобой этих трех букв означает: ты в курсе. Или — ты поддерживаешь блатные понятия. Все зависит от контекста. Это или приветствие, или угроза. Пример: „Ауе, иди сюда“; „Ауе, дай мобилку позвонить“; „Ауе, ты кто вообще?“ Это восклицательное междометие, и используется оно и как призыв, клич», — рассказало издание.

Добавим, по мнению Антона Белякова, пропаганда криминала в соцсетях не менее опасна, чем популяризация наркотиков, экстремизма и так далее. Правда, будет ли попадать под действие закона песни групп вроде «Бутырка» или «Лесоповал», не уточнил.

Комментарии 8
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Ъ
2 8
Запретили табакокурение в фильмах и на телевидении, даже запретить хотели "Ну, погоди!", если кто помнит. А сейчас работает "Закон"? Нет, конечно! Просто пишут: "...содержатся эпизоды курения..." В сериалах в одной Москве людей убито столько, сколько не было со времен 1147 года. О чем говорить? Опомнились? Вряд ли...
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ника
0 4
Мама-ама криминал)))
поздно озаботились!
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*
11 3
Антон Беляков больше своим предложением пропагандирует. Раньше даже понятия не имела, что такое есть и тем более о тех буквах, теперь знаю. Спасибо ))))
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"
2 4
Антон Беляков больше своим предложением пропагандирует. Раньше даже понятия не имела, что такое есть и тем более о тех буквах, теперь знаю. Спасибо ))))
Если Вы о чём-то не имеете понятия, то это не значит, что этого нет.
В Забайкальском крае очень распространено. Там вряд ли найдётся человек, который об этом не знает, потому что криминальное молодёжное движение АУЕ терроризирует Забайкалье уже около 10 лет.
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Андрей
0 0
Мафика песня АУЕ зачетная,сочкуют вернуться в 90е
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КоляYeti 16377
0 0
Загнать сопляков на шконари, если им это романтично, а то тока "пишутся" уголовщиной, масть "писанки" они себе не навешивают, если такие понятливые?!
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Думаю
0 0
что "Дело Марины Салье" войдёт в учебники по криминалистике, как самое кировлесное.
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