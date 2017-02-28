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Полиция ищет пропавшую девочку из Кузбасса

Сегодня 17:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ekabu.ru

Кузбасские полицейские ищут пропавшую Дарью Зарубину из Белова.

17-летняя девочка исчезла в воскресенье, 19 ноября, пока неизвестно, где она находится. У Дарьи светлые волосы, карие глаза, среднее телосложение.

Одета в тёмную парку, угги и штаны цвета хаки. С собой у нее был коричневый рюкзак, студенческий билет, телефон «Флай» и 100 рублей.

Тех, кто видел Дарью, следует сообщить в полицию города Белово по номеру 8 (38 452) 2−88−27, 3−37−12.

Комментарии 5
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134
4 0
Что то подобные объявления слишком часто стали появляться!
Не пора ли родителей привлекать к ответственности?
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Для редакции
0 9
Что девочка делает в мужчине по фамилии Белов?
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Ъ
1 0
Что девочка делает в мужчине по фамилии Белов?
Ты конченный (ая) мерзавец. Человек пропал. Как теперь тебя называть ещё? Для редакции. Удалите этот сарказм или вообще отключите от числа пользователей. Очень много молодых здоровых людей расходятся на органы.
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Армянский коммунист
1 0
Ты конченный (ая) мерзавец. Человек пропал. Как теперь тебя называть ещё? Для редакции. Удалите этот сарказм или вообще отключите от числа пользователей. Очень много молодых здоровых людей расходятся на органы.
Так и эту демонюгу на органы распустить,ну кроме мозгов конечно.
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ссан
0 0
Так и эту демонюгу на органы распустить,ну кроме мозгов конечно.
ты не прав или у подруг или с кемто по знакомилась это лучшей случай
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