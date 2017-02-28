Полиция ищет пропавшую девочку из Кузбасса
Сегодня 17:40
Кузбасские полицейские ищут пропавшую Дарью Зарубину из Белова.
17-летняя девочка исчезла в воскресенье, 19 ноября, пока неизвестно, где она находится. У Дарьи светлые волосы, карие глаза, среднее телосложение.
Одета в тёмную парку, угги и штаны цвета хаки. С собой у нее был коричневый рюкзак, студенческий билет, телефон «Флай» и 100 рублей.
Тех, кто видел Дарью, следует сообщить в полицию города Белово по номеру 8 (38 452) 2−88−27, 3−37−12.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Не пора ли родителей привлекать к ответственности?