Прививать любовь к прекрасному и настоящему нужно с детства! А самое тёплое, трепетное и радостное искусство — это создание живой красоты своими руками.

Растения — благодатный материал для творчества и развития фантазии. Именно в них черпают вдохновение многие художники, скульпторы, фотографы. Если вам и вашим детям интересен мир растений, если есть желание овладеть навыками составления букетов, композиций и декорирования, то вы просто не можете упустить шанс посетить курсы флористики для начинающих, которые «Экодизайн» проводит второй год подряд.

Рождественский венок, настольные новогодние композиции с выносными свечами, элементы декора и подарочная упаковка — это одни из тем мастер-классов ноября и декабря.

Особой подготовки для занятий не требуется — только желание. Она открыта для 6-летних детей, подростков, взрослых. Со всеми ведётся индивидуальная работа.

А работать с живыми цветами и природными материалами вас научат профессиональные мастера, имеющие академическое образование и дипломы швейцарской международной школы флористики.

Открытая школа юного флориста — это настоящий клуб по интересам. Так что вас ждёт не только знакомство с самыми популярными техниками и стилями, но и живое позитивное общение. Немного увлекательной теории — чтобы узнать азы классической флористики. И много-много интереснейшей практики, во время которой вы собственноручно создадите неповторимые букеты и панно, милые сувениры, необычные игрушки из сизаля, удивительно тёплые и радостные интерьерные украшения и, конечно же, волшебные новогодние и рождественские композиции.

Все специально подготовленные материалы — природные и декоративные — вы получаете на каждом мастер-классе. Так же, как и все нужные для этого потрясающего творчества инструменты. Всё это уже входит в стоимость обучения — кстати, цена мастер-класса для детей составляет от 350 рублей. Открытая школа юного флориста будет работать на базе Новокузнецкого строительного техникума. Кроме этого, «ЭКОдизайн» организует выездные мастер-классы — в том числе и в городские школы и классы.

Может, ваши творения и не возьмут главные призы на мировых чемпионатах и фэшн-показах флористов, но они украсят ваш дом и будут радовать ваших близких — это точно. И только представьте: за окном снежная метель, а дома тепло, уютно, празднично и у всех настоящее новогоднее настроение, созданное милыми венками со свечами и композициями с «рождественской звездой» пуансетией, которые вы сделали своими руками.