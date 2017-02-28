Школьник Николай Д. из Нового Уренгоя не на шутку взбудоражил общественность, выступив в немецком Бундестаге с докладом ко Дню национального траура Германии.
Видео его доклада появилось на «Ютьюбе». В нём юноша рассказывает, что история как России, так и Германии всегда очень его интересовала. Он долго готовился к докладу, изучая документы в архиве и библиотеке. И узнал о судьбе немецкого солдата Георга Рау, который попал во время Второй Мировой войны в так называемый «сталинградский котёл». Затем немец умер в плену Советской армии из-за тяжёлых условий, рассказывает подросток.
По словам Николая, ему очень жаль, что многие солдаты Вермахта погибли, и сейчас их могилы находятся в ужасном состоянии. По мнению юноши, не все они хотели воевать.
«Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн», — подытожил Николай.
Доклад юноши вызвал сильный общественный резонанс. Многие увидели в нём оправдание фашистов и отсутствие патриотизма. Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ даже направила запрос в гимназию, прокуратуру и департамент образования, пишет Ura.ru. Она требует проверить выступление школьника. В соцсетях в адрес Николая сыплются гневные комментарии.
Мальчику даже начали угрожать, рассказала мама юноши «РИА Новости». СМИ преподнесли ситуацию однобоко, уверена она. По словам женщины, на самом деле доклад Николая больше — он занял бы 7−8 минут. В нём школьник говорит в целом о своих пацифистских взглядах и осуждает войну как таковую, а не оправдывает фашистов. Однако уже потом стало известно, что доклад не может занимать больше двух минут. Главном условием был рассказ о немецких солдатах. Юноша сам сократил доклад, не советуясь с мамой. В итоге сейчас ей самой страшно читать, что вышло, поделилась женщина. По её мнению, мальчик не понял, что первоначальный смысл его слов изменился.
«В общем контексте речи были извлечены некоторые факты, фразы, и я понимаю, что это привело к неправильному понимаю всего доклада, поскольку нельзя говорить, что мой сын за что-то извинялся. Он имел в виду, что… в Германии воевали и такие люди, и такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали не по своей воле туда», — рассказала мама Николая «РБК».
Добавим, по мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, проблема в том, что учителя не проработали текст доклада. А в том, «как и чему учат молодёжь», должна разобраться прокуратура.
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СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
Сделано в России! Просто, без затей
Пишут русофобы речи для детей,
Платят русофобы детям - и не зря:
Их везут в Европу, проще говоря,
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Ненависть к России втюхивать в детей,
Чтоб они звездели, духом воспаря,
Им вины намордник выдали не зря -
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Русофобы рвутся ********* детей,
Детские колонны эта потребля
Выведет на митинг - ненависти для:
Ненависть к России - рожа гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Сдали русофобам, сдали в плен детей,
В этом нет ни капли свежих новостей!
Этим пленным детям влезть велят не зря
В той вины намордник, что у гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей
Ставка русофобов - только на детей,
Чтоб вины намордник, проще говоря,
Надевали дети, духом воспаря,
И по всей планете ездили не зря
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
Сделано в России! Просто, без затей
Пишут русофобы речи для детей,
Платят русофобы детям - и не зря:
Их везут в Европу, проще говоря,
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Ненависть к России втюхивать в детей,
Чтоб они звездели, духом воспаря,
Им вины намордник выдали не зря -
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Русофобы рвутся ********* детей,
Детские колонны эта потребля
Выведет на митинг - ненависти для:
Ненависть к России - рожа гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Сдали русофобам, сдали в плен детей,
В этом нет ни капли свежих новостей!
Этим пленным детям влезть велят не зря
В той вины намордник, что у гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей
Ставка русофобов - только на детей,
Чтоб вины намордник, проще говоря,
Надевали дети, духом воспаря,
И по всей планете ездили не зря
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
Сделано в России! Просто, без затей
Пишут русофобы речи для детей,
Платят русофобы детям - и не зря:
Их везут в Европу, проще говоря,
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Ненависть к России втюхивать в детей,
Чтоб они звездели, духом воспаря,
Им вины намордник выдали не зря -
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Русофобы рвутся ********* детей,
Детские колонны эта потребля
Выведет на митинг - ненависти для:
Ненависть к России - рожа гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Сдали русофобам, сдали в плен детей,
В этом нет ни капли свежих новостей!
Этим пленным детям влезть велят не зря
В той вины намордник, что у гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей
Ставка русофобов - только на детей,
Чтоб вины намордник, проще говоря,
Надевали дети, духом воспаря,
И по всей планете ездили не зря
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
«- А вам что же, мои стихи не нравятся? - с любопытством спросил Иван.
- Ужасно не нравятся.
- А вы какие читали?
- Никаких я ваших стихов не читал!
- А как же вы говорите?
-Ну, что же тут такого как будто я других не читал? Впрочем... разве что чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами?
- Чудовищны!
- Не пишите больше!
- Обещаю и клянусь!"
Это не Поклонская настрочила по псевдонимом Юнны (тьфу ты!) случайно? Счас скрепные дебилы растерзают пацана...
СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
Сделано в России! Просто, без затей
Пишут русофобы речи для детей,
Платят русофобы детям - и не зря:
Их везут в Европу, проще говоря,
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Ненависть к России втюхивать в детей,
Чтоб они звездели, духом воспаря,
Им вины намордник выдали не зря -
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Русофобы рвутся ********* детей,
Детские колонны эта потребля
Выведет на митинг - ненависти для:
Ненависть к России - рожа гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей -
Сдали русофобам, сдали в плен детей,
В этом нет ни капли свежих новостей!
Этим пленным детям влезть велят не зря
В той вины намордник, что у гитлерья!
Сделано в России! Просто, без затей
Ставка русофобов - только на детей,
Чтоб вины намордник, проще говоря,
Надевали дети, духом воспаря,
И по всей планете ездили не зря
Обвинять Россию в смерти гитлерья!
Я мечтаю вернуться с войны
На которой родился и рос,
На руинах нищей страны
Под дождями из слёз.
Но не предан земле тиран,
Объявивший войну стране,
И не видно конца и края этой войне.
Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.
А когда затихают бои,
На привале, а не в строю,
Я о мире и о любви
Сочиняю и пою.
Облегчённо вздыхают враги,
А друзья говорят: "Устал"…
Ошибаются те, и другие - это привал.
Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.
С войны...
Дай Бог, чтобы было так!
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.понятно, "минусанул" гн..да с фашистской фамилией
Если что, наши с нацистами вошли в Польшу. И поделить ее успели.
. Русские и асадиты разбомбили жилые кварталы Дума. Убили и ранили более 60 мирных жителей
-Русские бомбят дома в Дума и Хан-Шейхуне, убито многих детей. Спасатели пытаются вызволить выживших
-Идлиб: Русские сжигают сирийских детей напалмом ВИДЕО 18
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Безумцы, пытающиеся сделать наш мир хуже, никогда не отдыхают, как же я могу… Осветите тьму! (эти слова Боб Марли сказал после того, как на него совершили покушение в 1976 году. Певец тогда не стал отменять запланированные концерты)
поддерживающие войну в , Украине, Сирии.......
на воре шапка горит.
старая российская мулька рабов, защищающих хозяина.
Безумцы, пытающиеся сделать наш мир хуже, никогда не отдыхают, как же я могу… Осветите тьму! (эти слова Боб Марли сказал после того, как на него совершили покушение в 1976 году. Певец тогда не стал отменять запланированные концерты)
От 5 000 до 13 000 пленников сирийской военной тюрьмы были казнены за пять лет, по большей части, гражданских лиц.узнали правозащитники Amnesty International от 84 информаторов. Еще многие тысячи умерли от пыток и бесчеловечных условий. По данным правозащитников, смертные приговоры выносились военным трибуналом в течение нескольких минут, а признания заключенных, как правило, выбивались при помощи пыток.(Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. (С). ведь и в России теперь законодателями разрешены пытки заключенных. осталось ввести расстрельные тройки.
Тургенев приехал в поместье, ему
Сказали с утра про дворняжку Муму.
Писатель подумал: Других расспрошу,
А коль интересно -- рассказ напишу!
А коль за него гонорар получу,
Куплю себе всё, чего лишь захочу!
Подробности все от соседей узнал;
Решил: Драматический нужен финал!
К тому же Герасим без денег всегда,
Его подкупить не составит труда!
С Герасимом вместе пошли на рекУ.
Идея пришла одному дураку:
-- Герасим, тебя я приметил давно
С тех пор на тебя лишь любуюсь в окно.
Могуч, самобытен, с природой един,
Ты Родины нашей достойнейший сын!
Подобных тебе мало в нашей стране:
Ты беден, но честен и нравишься мне.
Но я замечаю, ты вечно угрюм,
Лежит на челе печать сумрачных дум,
Что пусто в желудке, в кармане дыра,
И завтра все то же что было вчера.
И денег хватило б ещё одному,
Но надо кормить и дворняжку Муму...
Послушай, Герасим, не надо тужить.
С Муму на зарплату вдвоём не прожить.
Дружище, ты лучше её утопи,
На ней сэкономь и портянки купи.
Герасим, тебе я лишь счастья хочу.
Подумай, я щедро тебе заплачу!
Герасим ни слова ему не сказал,
Но камень на шею Муму привязал.
И, крепко держа собачёнку в руке,
Сел в лодку, и медленно грёб по реке.
Разжалась рука и, глядя за корму,
Герасим всплакнул по дворняжке Муму...
Тургенев узнал и ему заплатил,
Наутро с рассказом домой укатил.
За этот рассказ гонорар получил,
На деньги второе поместье купил!
А что же Герасим? Он -- в новых портках.
Но, как ни крути, а опять в дураках!
И твёрдо решил он: Портянки пропью,
Турненева встречу и морду набью!
поддерживающие войну в , Украине, Сирии.......
Это называется патриотизм головного мозга...люди со своей отечественной войной совсем озверели.
А так же есть факты о том что при взятии Берлина русские солдаты насиловали немецких женщин и убивали их, душили и резали. Так что и наши были не святыми.
Я бы выбрал пулю в лоб, нежили сейчас воевать за Путина скажем!
Днище какое то. Захватнических войн не вела, а как же присоединения Прибалтики и раздел Польши, финская зимняя война, война с кавказским племенами? Молдова, Грузия, Украина, Сирия Или опять скажите- это не мы, они сами виноваты?