Не секрет, что дети, словно губки, впитывают всё, что происходит вокруг них. И сыплют потом великим и могучим, не смущаясь.

Вот только смущаться приходится родителям. Одни смело признают, что виноваты сами, ведь нередко используют крепкое словцо, другие сгорают от стыда и, отнекиваясь, охают, мол у нас дома такие слова — да никогда в жизни. Третьи валят всё на детский сад или школу.

Так или иначе, большинство детей и их родителей всё-таки сталкиваются с проблемой употребления матерных слов, вне зависимости звучит ли брань дома или нет.

Чаще всего родители и педагоги, услышав нецензурное слово, идут двумя путями:

1. Сделать удивленные глаза, затем отчитать и пристыдить ребёнка за плохие слова, и да, не забыть ещё назвать позорищем. Чтобы он точно ничего не понял, почему кому-то дома или на улице можно говорить эти слова, а ему нельзя. Это о детсадовцах.



Ну и если речь идёт о школьниках, то этот же принцип перевоплощается в «Что ты себе позволяешь?! С мамой (с друзьями) будешь так разговаривать! Посмотрим, как ты в кабинете директора поговоришь (что отец на это скажет), такой умный!».

В таком случае вы рискуете вызвать обиду ребёнка, особенно если эта «порка» была публичной, что позволит ему дальше материться пуще прежнего вам назло.

2. Сделать вид, что ничего не произошло. Слово вовсе не звучало и всем вокруг оно лишь послышалось. То есть по принципу: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.

Однако, как говорят психологи, учителя и опытные мамы, ни первая, ни вторая позиция проблему не решают.

Для начала разберёмся, почему вообще у детей и подростков появляется желание употреблять маты.

Есть два фактора, способствующие сквернословию: это взросление и культура общества в целом.

По словам психолога Аси Кузьминой, большинство детей узнают крепкие выражения, общаясь со своими друзьями, на улице (прохожие, соседи), или смотря неподходящие их возрасту телевизионные передачи и фильмы.

«Когда же из детских уст вылетает запретное слово, то обычно у взрослых незамедлительно следует резкая отрицательная реакция: мы стремимся пресечь и наказать подобную распущенность. Вследствие этого в сознании ребенка непечатное слово обретает сильную эмоциональную окраску», — пояснила психолог.

И в дальнейшем ребенок будет стремиться намеренно использовать сквернословие для того, чтобы выразить свою злость или плохое настроение, шокировать взрослых или утвердиться в своей независимости.

Грешат, кстати, плохими словами школьники всех возрастов, а также дошколята. Конечно, здесь причины употребления матерных слов могут разниться.

Дети двух-пяти лет используют маты неосознанно, поскольку речевое подражание свойственно младшему возрасту наравне с другими видами деятельности. Тут корень зла, как уже говорилось выше, окружение. Взрослые, коллеги по цеху в детском саду или интернет и телевидение. При этом ребёнку достаточно единожды услышать слово, чтобы запомнить его.

В возрасте пяти-семи лет основной движущей силой является бунт против того, как принято, как надо, тут как раз ребёнок пытается сломать стереотип о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведь он уже совсем взрослый и самостоятельный. Дети в этом возрасте матерные слова употребляют осознанно, прекрасно зная и понимая, что этого делать нельзя.

«Маты у детей — это часть процесса развития. Это процесс познания мира, такой же как ползать и говорить. Ребёнок познаёт речь вокруг себя, и если в ней есть такие слова, то малыш познаёт и их, ведь он ещё сам не может понять, что они по какому-то признаку отличаются от общеупотребительных слов. А поскольку сейчас бранные слова могут звучать где угодно, то это практически неизбежно», — пояснила ВашГород.ру старший воспитатель одного из детских садов.

В период с восьми до двенадцати лет дети понимают, где можно, а где нельзя ругаться. Школьники стараются самоутвердиться в обществе и отстоять своё место в компании. Кто пуще ругнётся — тот круче. Матерясь, они копируют манеру поведения старшеклассников, таким образом приобщаясь к миру взрослых.

Старшие школьники по этой же причине через слово вставляют бранные словечки.

«За изощрённой бранью подростки пытаются скрыть свои слабости, и казаться сильнее, жёстче и неприступнее. С точки зрения психологии агрессия является необходимым звеном духовной эволюции, поэтому прохождение данного этапа развития является хорошим знаком того, что ребенок развивается нормально. Важно научить подростка по-разному выражать свои чувства и переживания, выплескивать агрессию — найти способы без мата!» — поясняет психолог.

И это подтверждают родители. Мнигие из них признают, что сами отчасти виноваты.

«Моему сыну почти 12. Иногда слышу, как он, забывшись, использует в общении со сверстниками матерные слова, даже находясь дома. Разумеется, я не приветствую такое поведение, и регулярно провожу беседы на эту тему. Объясняю, что такие слова лучше не употреблять в своей речи. При этом категоричных запретов на употребление нецензурной лексики не ставлю и не угрожаю, что „если ещё раз…“. Во-первых, что греха таить, у меня самой пролетает крепкое словцо. Поэтому глупо ругать ребёнка, тут же доказывая обратное личным примером. А, во-вторых, для меня главное воспитать в ребёнке другие качества — ответственность, честность, силу воли, отзывчивость. Пусть он иногда матерится, но не будет негодяем и подлецом», — рассказала читательница ВашГород.ру Елена.

Однако не только родители, как выяснилось, могут сматериться разок-другой. Как рассказал ВашГород.ру один из школьников, его тренер по баскетболу частенько матерится на тренировке. При этом мальчишки-спортсмены уже привыкли к этому. И ничуть не обижаются, даже когда подобные слова летят в их адрес.

«Это нормально. Так со всеми спортменами разговаривают. Это спорт, здесь нельзя сюсюкаться, иначе мы просто пересанем стараться», — рассказал школьник.

Главное, что стоит запомнить: детям любого возраста свойственно экспериментирование над словами в которых есть что-то плохое. Но будет ли это только временный эксперимент или постоянный способ выразить неудовольствие и привлечь к себе внимание — зависит от стиля семейной коммуникации.

Психолог Ася Кузьмина советует соблюдать несколько простых правил:

1. Родителям очень важно контролировать свои эмоции, когда ребёнок вдруг начинает выражаться. Впадая в ярость или наказывая его физически, вы можете только усугубить ситуацию. Именно реакция родителей в значительной мере определит дальнейшее поведение их детей. Поэтому не стоит реагировать чересчур эмоционально. Постарайтесь сохранять спокойствие.

2. Беседуя с ребёнком, на эту тему, напоминайте: «Ты знаешь наше правило. В нашей семье не говорят такие слова».

3. Подумайте, почему ваш ребёнок сквернословит. Возможно, он хочет казаться взрослее, привлечь внимание? Может он, таким образом, ищет выход сильным чувствам? Возможно ему стоит поручить часть семейных обязанностей (магазин, уборка, помощь по дому) или купить дартс, записать в спортивную секцию? Или в доверительной беседе узнать, что же беспокоит его?

Нужно постараться объяснить ребёнку спокойно, без криков и ругательств, что такое слово есть, но употреблять его в обществе — это дурной тон. И что употребляя маты в социуме, он, прежде всего, выставляет в нехорошем свете вас как родителей.

Педагоги считают, что это этап, который нужно преждать и пережить. Из головы, конечно, эти слова никуда не денутся, но став старше, ребёнок уже будет понимать, когда и где это слово употреблять нельзя, а где можно.

Если маты уже закрепились в речи ребёнка, то можно дать ему почитать словарь ненормативной лексики или что-то подобное. Ведь если чего-то много, оно доступно и не наказуемо, то быстро надоедает, советуют специалисты.

И главное правило: тренируйте себя и ребёнка говорить вежливо и красиво!