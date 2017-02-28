Кемеровский арбитражный суд признал банкротом шахту «Заречная», Долг предприятия стал рекордным для Кузбасса — более 46 миллиардов рублей.

Сумма долга феноменальна для кузбасских предприятий, которые проходили процедуру банкротства в Кемеровской области, сообщает «Коммерсант». Отметим, ранее банкротом была признана «Шахта Алексиевская», которой также управляет УК «Заречная».

Ранее ВашГород.ру сообщал, ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

Напомним, работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращалсяв Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».