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В Кузбассе градообразующее предприятие признано банкротом: долг компании побил рекорд

Сегодня 06:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ok.ru

Кемеровский арбитражный суд признал банкротом шахту «Заречная», Долг предприятия стал рекордным для Кузбасса — более 46 миллиардов рублей.

Сумма долга феноменальна для кузбасских предприятий, которые проходили процедуру банкротства в Кемеровской области, сообщает «Коммерсант». Отметим, ранее банкротом была признана «Шахта Алексиевская», которой также управляет УК «Заречная».

Ранее ВашГород.ру сообщал, ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

Напомним, работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращалсяв Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».

Комментарии 3
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y
8 0
Не совсем понятно зачем он обратился наказать виноватых, сам себя что ли?
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Кам 889
1 1
А не Щукинское ли предприятия было?..
Если в одном месте убыло, то в другом прибыло... так и появляются миллиардеры русского мира...
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123
0 1
Не совсем понятно зачем он обратился наказать виноватых, сам себя что ли?
ну что вы он святой, а вот они такие сякие в тихушку самовольно натворили делов, у нас же все что плохое в Кузбассе, все самоуправство и рынок на вокзале, и разрезы. и шахты... Ну кто из людей поверит, что сначала все это строилось, вкладывались деньги не малые, а потом вдруг самоволка? только такие же как он. Да и здесь тоже я думаю приложил ручку, не могли они столько времени просто копить долг
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