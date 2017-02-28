Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области вынес предостережение предприятием, которые бурили скважины на разведку угля в Новокузнецком районе.

Бурение скважин для новых шахт проводилось в санитарной зоне скважины минеральной воды «Терсинка» в Терсинском сельском поселении.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», разведывательные мероприятия проводила геологическая компания, определяя залегание угольных пластов на участках Макарьевский Северный и Южный. Геологическая компания обязана сообщить об исполнении предостережения до 29 декабря 2017 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что угольный участок Макарьевский Северный, который расположен рядом с единственным в Западной Сибири месторождением углекислых минеральных вод, продан. Право пользования участком приобрела за 642 миллиона рублей компания «Новомакт» предпринимателя Анатолия Скурова, бывшего президента холдинга «Сибуглемет».

Угольный участок Макарьевский Северный расположен в 48 километрах к северо-востоку от Новокузнецка. В 2,6 км от участка находится горный отвод разрабатываемого Терсинского месторождения углекислых минеральных подземных вод, а в 3−3,5 км — государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».