Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Роспотребнадзор запретил проводить разведку угля в особой зоне Новокузнецкого района

Сегодня 08:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ria.ru

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области вынес предостережение предприятием, которые бурили скважины на разведку угля в Новокузнецком районе.

Бурение скважин для новых шахт проводилось в санитарной зоне скважины минеральной воды «Терсинка» в Терсинском сельском поселении.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», разведывательные мероприятия проводила геологическая компания, определяя залегание угольных пластов на участках Макарьевский Северный и Южный. Геологическая компания обязана сообщить об исполнении предостережения до 29 декабря 2017 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что угольный участок Макарьевский Северный, который расположен рядом с единственным в Западной Сибири месторождением углекислых минеральных вод, продан. Право пользования участком приобрела за 642 миллиона рублей компания «Новомакт» предпринимателя Анатолия Скурова, бывшего президента холдинга «Сибуглемет».

Угольный участок Макарьевский Северный расположен в 48 километрах к северо-востоку от Новокузнецка. В 2,6 км от участка находится горный отвод разрабатываемого Терсинского месторождения углекислых минеральных подземных вод, а в 3−3,5 км — государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Прохожий
2 1
Я думаю что определенная сумма денег разрешит разведку угля в стране победившего коррупционизма!
ответить
аватар
Дмирий
0 2
Не хотите шахту? Будет разрез! За Терсинку переживает человек который продаёт её. Он такой же недропользователь как и Скуров.Только у Скурова есть 642миллиона.
ответить
аватар
Илья
2 1
Будите Терсинку с углем пить. Хотя я давно на ханкуль перешел
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ