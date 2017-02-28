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Кемеровские дороги парализовали пробки

Сегодня 08:51
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
carnovato.ru

Кемерово сковали семибалльные пробки. При этом ДТП в сервисе «Яндекс.Пробки» не отмечено.

Машины встали на улице Нахимова, Логовом шоссе и улице Суворова в сторону центра города. Движение затруднено на мосту возле цирка в обе стороны.

Центральная часть города при этом не слишком загружена — «красные» участки отмечены на Кузнецком проспекте.

Пробка собралась также у ТЦ «Лапландия» и на пересечении бульвара Строителей с Октябрьским проспектом.

Напомним, сотрудники ГАИ продолжают рейд «Нечитаемые госномера». С октября штраф получили больше тысячи горожан, писал ВашГород.ру.

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