Кемерово сковали семибалльные пробки. При этом ДТП в сервисе «Яндекс.Пробки» не отмечено.

Машины встали на улице Нахимова, Логовом шоссе и улице Суворова в сторону центра города. Движение затруднено на мосту возле цирка в обе стороны.

Центральная часть города при этом не слишком загружена — «красные» участки отмечены на Кузнецком проспекте.

Пробка собралась также у ТЦ «Лапландия» и на пересечении бульвара Строителей с Октябрьским проспектом.

Напомним, сотрудники ГАИ продолжают рейд «Нечитаемые госномера». С октября штраф получили больше тысячи горожан, писал ВашГород.ру.