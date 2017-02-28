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Собчак обсудила в своей программе конфликт Nemagia и Тинькова

Сегодня 09:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
syl.ru

Кандидат в президенты России и ведущая программы «Собчак против всех» пригласила журналиста Максима Шевченко.

Собчак спросила, почему именно о конфликте банкира Тинькова и блогеров Nemagia он задал вопрос президенту России.

Он ответил, что хотел узнать не о конкретных людях, а о том, почему столичные правоохранители отправились в Кемерово, выбила двери у блогеров и забрала в Москву технику — нет ли в этом коррупционной сделки.

«Я конкретно заступился за свободных блогеров, которые, подобно Тилю Уленшпигелю, моему любимому герою, высмеивали жадность и глупость олигарха», — высказался журналист.

Он добавил, что банкир воспользовался госструктурами, чтобы «досадить» обидевшим его блогерам в другой части страны.

Ранее ВашГород.ру писал, что Путин назвал «безобразием» сложившуюся ситуацию и пообещал разобраться. Пресс-секретарь президента сообщил, что главе государства предоставят все необходимые справки по делу.

Комментарии 1
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Молодец, Ксюха, вороши это осиное гнездо! А то, как исходят на г...но все злопыхатели, говорит только о том, что ты идешь в правильном направлении! Улыбайтесь, это всех раздражает! (с)
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