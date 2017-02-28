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Новокузнечан приглашают бесплатно пройти медицинское экспресс-тестирование

Сегодня 10:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ukrainka-shkola.ru

В Новокузнецке пройдёт акция по борьбе со СПИДом.

В городе стартует акция «Действуй безопасно! Защити себя и своих близких!».

Её организуют Новокузнецкий центр медицинской профилактики вместе с Новокузнецким городским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», центром профилактики и борьбы со СПИДом и Общественным советом при МВД России Новокузнецку.

Специалисты расскажут горожанам, о том, как не поспасть в капкан страшной болезни.

Для участников приготовили программу по профилактике СПИДа, а также социально опасного поведения в отношении ВИЧ-больных, рассказали в пресс-службе администрации города.

Акция начнётся сегодня, 21 ноября в 12 часов. Мероприятие пройдёт в СибГУ. Однако принять участие смогут не только студенты и преподаватели, но и все желающие горожане.

Помимо полезной информации новокузнечане смогут на месте получить приятный бонус — пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Комментарии 1
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Что так рано уведомили? Завтра было бы в самый раз.
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