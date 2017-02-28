В преддверии Дня матери, 24 ноября, в семи городах Кузбасса пройдут губернаторские ярмарки.

Производители из Кузбасса и Республики Алтай представят жителям мясо, молочку, рыбу, орехи, фрукты, кондитерские изделия и так далее. Свою продукцию привезут пчеловоды. Цены будут ниже рыночных на 10%, сообщили в пресс-службе администрации по Кузбассу.

В ассортименте будут и тёплые вещи: варежки, носки и так далее. Также обещают сувениры и предметы для кухни.

На ярмарках заработают полевые кухни, где покупатели смогут подкрепиться кашей и горячим чаем. Хорошее настроение обеспечат творческие коллективы. Также жители смогут получить консультацию в мобильных офисах МФЦ.

Пожилым помогут донести покупки до остановок. А для маломобильных граждан организуют социальное такси.

Ярмарки заработают для новокузнечан, кемеровчан, прокопчан, беловчан, киселёвчан, анжеро-судженцев и междуреченцев.

Напомним, День матери мы отпразднуем в это воскресенье, 26 ноября.