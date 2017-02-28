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В Кемерове на несколько дней перекроют движение

Сегодня 11:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kirov-portal.ru

Проезд закроют на втором переулке Волкова в районе дома № 10.

В пресс-службе администрации Кемерова сообщили, что движение перекроют уже завтра, 22 ноября, утром. С 8 часов этого дня и до 20 часов 30 ноября участок для движения будет закрыт.

Совершить объезд можно через улицы Терешковой и Волкова.

Такие меры связаны с проведением работ по восстановлению подземной линии электропередач.

В ведомстве сообщили, что на время приостановления движения на участке установят предупреждающие знаки. А само место ремонтных работ будет ограждено блоками.

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