Вместо гриль-бара People’s на Тольятти откроют «Цоколь».

В заведении поменяли меню, интерьер, кухню и так далее. Наняли новых поваров и обслуживающий персонал, сообщила редакции владелица гриль-бара.

«Ценовая политика осталась прежней», — уточнила ВашГород.ру хозяйка «Цоколя» Ирина Крюкова.

Заведение планируют открыть уже на этой неделе, добавила новокузнечанка. Но точную дату лучше узнавать в сообществах компании в соцсетях.