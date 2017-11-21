Вместо гриль-бара People’s на Тольятти откроют «Цоколь».
В заведении поменяли меню, интерьер, кухню и так далее. Наняли новых поваров и обслуживающий персонал, сообщила редакции владелица гриль-бара.
«Ценовая политика осталась прежней», — уточнила ВашГород.ру хозяйка «Цоколя» Ирина Крюкова.
Заведение планируют открыть уже на этой неделе, добавила новокузнечанка. Но точную дату лучше узнавать в сообществах компании в соцсетях.
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