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В Новокузнецке гриль-бар People’s откроется в новом формате

Сегодня 11:15
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Вместо гриль-бара People’s на Тольятти откроют «Цоколь».

В заведении поменяли меню, интерьер, кухню и так далее. Наняли новых поваров и обслуживающий персонал, сообщила редакции владелица гриль-бара.

«Ценовая политика осталась прежней», — уточнила ВашГород.ру хозяйка «Цоколя» Ирина Крюкова.

Заведение планируют открыть уже на этой неделе, добавила новокузнечанка. Но точную дату лучше узнавать в сообществах компании в соцсетях.

Комментарии 1
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«Ценовая политика осталась прежней»,
______________
Тройная наценка....
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