Пенсионерка Наталья В. из Воронежской области, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, сейчас боится выходить на улицу.

О небывалой удаче женщины рассказали многие СМИ. Удача сыграла с ней и злую шутку: уже по дороге домой начали поступать звонки с просьбами о помощи и угрозами. Затем вымогатели атаковали Наталью и её семью в соцсетях — пришлось даже удалить все странички.

Сейчас многие жители села Панино, где живёт пенсионерка, скупают лотерейные билеты. Кстати, её выигрыш поможет родному краю. Как сообщает «Вести-Воронеж», Наталья заплатит налоги, и около 65 миллионов рублей попадут в бюджет области. Возможно, часть средств достанется селу.

Куда потратит деньги, пенсионерка пока не решила. Но часть отдаст на благотворительность. Уже присмотрела несколько ребятишек, кому нужна помощь.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Наталья В. сначала хотела выкинуть лотерейный билет.