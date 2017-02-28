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Началось: выигравшей полмиллиарда рублей пенсионерке угрожают вымогатели

Сегодня 11:40
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Пенсионерка Наталья В. из Воронежской области, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, сейчас боится выходить на улицу.

О небывалой удаче женщины рассказали многие СМИ. Удача сыграла с ней и злую шутку: уже по дороге домой начали поступать звонки с просьбами о помощи и угрозами. Затем вымогатели атаковали Наталью и её семью в соцсетях — пришлось даже удалить все странички.

Сейчас многие жители села Панино, где живёт пенсионерка, скупают лотерейные билеты. Кстати, её выигрыш поможет родному краю. Как сообщает «Вести-Воронеж», Наталья заплатит налоги, и около 65 миллионов рублей попадут в бюджет области. Возможно, часть средств достанется селу.

Куда потратит деньги, пенсионерка пока не решила. Но часть отдаст на благотворительность. Уже присмотрела несколько ребятишек, кому нужна помощь.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Наталья В. сначала хотела выкинуть лотерейный билет.

Комментарии 7
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Сан Саныч 7165
11 0
Могут и прибить, ну и страна...
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Ветер перемен...
7 1
Да какие там у неё миллионы,какие ей там угрозы? Дали рублей 500 за использование её фэйса в лохотронной рекламе и досвидос.
Криминальные ублюдки тоже наивные такие! Бу-га-га!!! 8-D
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Людмила
6 4
Да какие там у неё миллионы,какие ей там угрозы? Дали рублей 500 за использование её фэйса в лохотронной рекламе и досвидос.
Криминальные ублюдки тоже наивные такие! Бу-га-га!!! 8-D
Эту информацию ЕЖЕДНЕВНО продвигают во всех СМИ по России. " Сейчас многие жители села Панино,где живет пенсионерка,скупают лотерейные билеты" Махровая реклама,очередной развод. Втягивают людей,чтобы тратили последние гроши на сомнительные лотерейные билеты с надеждой на "счастливый случай".
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Дон Хенаро 49793
4 0
Предположим она действительно выиграла....
читаем " около 65 миллионов рублей попадут в бюджет области." мне вот интересно, а что сделала для нее область?)...
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Свой
1 3
Если действительно выиграла такие деньги,то кто может вымогать?Да за такие деньги можно нанять охрану и всех вымогателей отправить на тот свет,заказать.
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Людмила
2 0
Дон Хенаро:
Предположим она действительно выиграла....
читаем " около 65 миллионов рублей попадут в бюджет области." мне вот интересно, а что сделала для нее область?)...
" Деньги Власова получит только после Нового года,отдав налог в 13%, это 65 780 000 руб" (Газета.Ru). И еще, даже если это правда,то причем здесь областной бюджет?Этот "лохотрон" - московское "дитя",а женщина проживает в Воронежской области.
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123
0 0
Да даже, если она действительно выиграла эти деньги, скажите зачем афишировать на всю страну ФИО, фото? Ну выиграла, сообщили "жительница Воронежской области выиграл 506 млн руб" и все нечего об этом орать на всю страну. Они сами подставили эту женщину под удар своей рекламой, а потом говорят, что люди выигравшие такие суммы не могут ими правильно распорядиться, а они вообще успевают ими распорядиться? нельзя в нашей стране открыто об этом кричать, эти устроители лотереи совсем свихнулись на рекламе. А на месте этой женщины и других счастливчиков, в пору подавать в суд, за угрозу жизни из-за действий данной компании и пусть они ее и защищают, за свой счет. Может тогда и меньше пиарили счастливчиков
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