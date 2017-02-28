Неизвестные звонят в квартиры, подходят на улице и требуют предоставить СНИЛС.

В Редакцию ВашГород.ру обратился новокузнечанин, который рассказал о подозрительных людях, позвонивших к нему в дверь.

По словам горожанина, несколько дней назад к нему в квартиру пришла девушка, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда.

«В дверь позвонила молодая девушка, на шее у неё был бейджик. Она представилась сотрудником пенсионного фонда и попросила предоставить ей мой СНИЛС якобы для проверки. Я, конечно, отказался. Как только я пригрозил, что вызову полицию — её и след простыл», — рассказал горожанин.

Позже соседи рассказали, что девушка звонила во все двери и некоторые доверчивые горожане предоставили ей страховое свидетельство, данные с которого она переписала себе, так и не объяснив зачем.

О подобных случаях рассказывают и наши читатели из Кемерова. Везде схема примерно одинакова. Неизвестные приходят к вам домой или подходят на улице, представляясь работниками ПФ. После чего просят предоставить документ для проверки.

Однако, как поясняют кузбассовцы, как только бдительные люди начинают задавать уточняющие вопросы или хотят позвонить в отделение пенсионного фонда, чтобы удостовериться, что сотрудник действительно работает у них, мошенники буквально убегают.

Активизировались охотники за лёгкими деньгами и в интернете. Есть ряд сайтов, которые предлагают проверить наличие денежных выплат, которые вам якобы начислены пенсионным фондом. Для этого необходимо ввести свои личные данные, в том числе и номер СНИЛС.

Затем на сайте сообщают, вам причитается немаленькая выплата, но чтобы её получить необходимо оплатить доступ к базам данных частных страховщиков. В предвкушении куша, кузбассовцы не задумываясь оплачивают нужную сумму. Нетрудно догадаться, что никаких причитающихся выплат они потом так и не получают.

В областном отделении Пенсионного фонда России напомнили, что проверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Также ведомстве пояснили, что настоящие сотрудники государственного пенсионного фонда не ходят по домам и не запрашивают никакой информации вне официального офиса.

«Требование СНИЛСа неизвестными лицами незаконно. Вы не обязаны кому-либо предъявлять свой СНИЛС, ведь его номер открывает данные к вашей персональной информации. Нужно быть внимательными с передачей СНИЛСа неустановленным лицам, это может быть чревато применением в отношении вас каких-либо мошеннических действий. В этом случае вы можете обратиться в прокуратуру или полицию» — пояснил заместитель управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области Тарас Башкиров.

В ведомстве отметили, что мошенники, получив номер и данные вашего СНИЛС, могут без вашего ведома перевести накопительную часть вашей пенсии в любой негосударственный фонд. При этом человек может об этом и не узнать вовсе.

Будьте бдительны!