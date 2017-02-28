Дорогие друзья! 25 ноября свои двери распахнет новое кафе «Юла» в торговом центре «Спутник», что расположен по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой 22А.

В честь открытия в 15:00 начнётся праздничная программа для детей: увлекательные конкурсы и квесты, завораживающие фокусы и игры с ростовыми куклами.

В день открытия в кафе будут действовать специальные цены на пиццу с ветчиной и сыром, блинчики с маслом, айс-крим в ассортименте и капучино.

«Юла» — это детские игровые комнаты и кафе, которые на данный момент уже работают в Топках (мкрн Солнечный, 11А, ТРК «Калина») и Юрге (ул. Машиностроителей, 32, ТРЦ «Спутник»). В Юрге игровая комната и кафе работают вместе с кинотеатром «Спутник+Кино», что втройне удобно для планирования отдыха.

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Наш адрес: г. Кемерово, ул. Терешковой 22А, 2 этаж.

Режим работы кафе: с 10:00 до 21:00.

Телефон администратора: 8−923−612−06−83.

«Юла» — с нами весело всегда!