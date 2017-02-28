Кузбассовцы не сходят на концерт рок-группы «Моральный кодекс».
Команда отменила тур по Сибири, сообщили организаторы концерта, компания «Арт Плюс». Причину такого решения не называют.
Напомним, в Новокузнецке концерт группы назначали на 1 декабря. В Кемерове рокеры планировали выступить 28 ноября.
Организаторы концертов приносят извинения поклонникам группы.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке и Кемерове в феврале 2018 года выступит рок-группа КняZz. В апреле Кузбасс посетит поп-певица Светлана Лобода. А в ноябре жители могут попасть на концерт Филиппа Киркорова.
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