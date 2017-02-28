Кузбассовцы не сходят на концерт рок-группы «Моральный кодекс».

Команда отменила тур по Сибири, сообщили организаторы концерта, компания «Арт Плюс». Причину такого решения не называют.

Напомним, в Новокузнецке концерт группы назначали на 1 декабря. В Кемерове рокеры планировали выступить 28 ноября.

Организаторы концертов приносят извинения поклонникам группы.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке и Кемерове в феврале 2018 года выступит рок-группа КняZz. В апреле Кузбасс посетит поп-певица Светлана Лобода. А в ноябре жители могут попасть на концерт Филиппа Киркорова.