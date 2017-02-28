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В Кузбассе отменили концерты популярной рок-группы

Сегодня 12:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Кузбассовцы не сходят на концерт рок-группы «Моральный кодекс».

Команда отменила тур по Сибири, сообщили организаторы концерта, компания «Арт Плюс». Причину такого решения не называют.

Напомним, в Новокузнецке концерт группы назначали на 1 декабря. В Кемерове рокеры планировали выступить 28 ноября.

Организаторы концертов приносят извинения поклонникам группы.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке и Кемерове в феврале 2018 года выступит рок-группа КняZz. В апреле Кузбасс посетит поп-певица Светлана Лобода. А в ноябре жители могут попасть на концерт Филиппа Киркорова.

Комментарии 1
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Справедливость
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Самое главное, что концерт Пикника не отменили, который вчера пришел как всегда на высшем уровне!
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