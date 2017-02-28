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Предварительную продажу автобусных билетов на новогодние праздники запустят раньше

Сегодня 12:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Widefon.com

В Кемеровской области продажи начнутся уже 1 декабря.

В компании «Кузбасспассажиравтотранс» сообщили, что в этом году предварительная продажа билетов начнётся не за 10 дней, как это происходит обычно, а практически за месяц.

Таким образом, уже 1 декабря можно купить билеты на 29, 30, и 31 декабря, сообщил заместитель генерального директора пассажирского предприятия Игорь Зотов.

Также приобрести билет можно, не выходя из дома — на сайте пассажирских предприятий. Однако за это придётся немного переплатить. Максимальная переплата — 10% от стоимости билета.

На автовокзалах в Кемеровской области предоставляют услугу бронирования билетов. Это можно сделать, позвонив в справочную вокзала. Забронировать билет можно не раньше, чем за 10 суток до отправления. А не меньше, чем за стуки его придётся выкупить, иначе бронь аннулируется. Стоимость такой услуги на автовокзала Кемеровской области 20 рублей.

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