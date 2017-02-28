В ведомстве рассказали, как ЗОЖники помогают экономить России.

В министерстве здравоохранения заявили, что бережное и ответственное отношение к своему здоровью у россиян помогает не только продлить жизнь, но и позаботиться о федеральных средствах.

Если большинство жителей России будут подходить сознательно к этому вопросу и вести здоровый образ жизни, то это поможет сэкономить примерно 60% затрат на медицинскую помощь. А эти деньги можно перенаправить на другие сферы здравоохранения.

Основными причинами преждевременной смерти в России становятся употребление алкоголя, наркотиков и табакокурение, пишет «РИА Новости».

«Эти затраты можно было бы направить на продление жизни тех, кому это действительно нужно, для того, чтобы обеспечить лекарственными средствами очень дорогими тех, кто без них не может существовать. Это большая проблема и для регионального и для федерального бюджета», — заявил статс-секретарь, замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

Также он пояснил, что и сейчас система распределения средств работает по такому же принципу: все сэкономленные средства перераспределяются на другие сферы. Например, на лекарственное обеспечение.

В ведомстве призывают всех россиян подумать о том, что отказ от вредных привычек может принести пользу не только их здоровью, но и окружающим.